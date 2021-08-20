Inizia il campionato di serie A. Primi anticipi alle 18,30 Inter-Genoa e Verona-Sassuolo. Alle 21 Empoli-Lazio e Torino-Atalanta. Domani il resto del programma e lunedì i posticipi Cagliari-Spezia e Sampdoria-Milan.

Domani per la prima giornata della serie B il posticipo Cremonese-Lecce.

Prime partite ufficiali per le squadre di calcio pugliesi di serie C.

Bari-Fidelis Andria, Foggia-Paganese e Monopoli-Potenza, tutte stasera alle 21, e Virtus Francavilla Fontana-Taranto, domani alle 21, sono in programma per la coppa Italia.

Bari-Fidelis Andria e Virtus Francavilla Fontana-Taranto saranno trasmesse da Antenna Sud-Canale 85.

Alla partita di Monopoli assiste il presidente della legapro, Antonio Ghirelli.