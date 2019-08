Puglia, iniziata la vendemmia 2019

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Al via mercoledì 21 agosto, la vendemmia 2019 con la raccolta dei primi grappoli di uve bianche in Puglia e le prime stime sull’andamento della produzione a livello regionale.

L’appuntamento è dalle prime luci dell’alba, per preservare le uve raccolta dalla fermentazione, dalle ore 5,00 alle ore 9,30, nell’azienda agricola Masseria Nuova presso Contrada Fasano a Sava in provincia di Taranto, che inaugura l’inizio della raccolta in Puglia con la vendemmia delle uve di Chardonnay, le prime ad essere trasformate in vino.

Nell’occasione viene divulgata una analisi della Coldiretti Puglia con le stime esclusive sull’andamento qualitativo e quantitativo a livello regionale, sull’export e sulle grandi opportunità occupazionali del vino Made in Puglia nel 2019.