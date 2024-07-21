È stato rinvenuto e recuperato in un fiume nel bergamasco il cadavere del 51enne scomparso due settimane vada Martina Franca. Per identificare il corpo è stato necessario procedere al riconoscimento da parte dei congiunti, oggi, visionando elementi che appunto rendessero certa l’identificazione. La salma è sequestrata, a disposizione del magistrato per le indagini. Si ipotizza che fosse morto da alcuni giorni.

Abbiamo dato questa notizia unicamente poiché pubblicammo due settimane fa quella della scomparsa.

