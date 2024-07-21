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3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Caldo e traffico delle vacanze: domenica in rosso Bollettino ondate di calore, Bari ed altre otto città campione al livello massimo di allerta

21 Luglio 2024
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Ieri di mattina, oggi di pomeriggio. Bollino rosso per il traffico delle vacanze su strade ed autostrade italiane.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Legenda: Livello 0 Livello 0Livello 1 Livello 1Livello 2 Livello 2Livello 3 Livello 3

Citta’ 19/07/2024 20/07/2024 21/07/2024
.ANCONA Livello3 Livello3 Livello3
.BARI Livello3 Livello3 Livello3
.BOLOGNA Livello3 Livello1 Livello1
.BOLZANO Livello3 Livello1 Livello1
.BRESCIA Livello3 Livello1 Livello0
.CAGLIARI Livello1 Livello2 Livello1
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello2 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello3 Livello1 Livello1
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello1
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello2 Livello1 Livello0
.NAPOLI Livello2 Livello1 Livello1
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello3 Livello3 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello1
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello2 Livello1 Livello0
.TRIESTE Livello3 Livello1 Livello1
.VENEZIA Livello2 Livello1 Livello1
.VERONA Livello3 Livello1 Livello1
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)

 


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