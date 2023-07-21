Fra tutte le località pugliesi una sola in codice verde nella notte, ovunque giallo e soprattutto arancione che significa temperature a livello di trenta gradi. In verde Le Cesine, località boschiva sull’Adriatico, nel leccese. Alle 4 temperatura di 11,5 gradi.
Caronte fa sentire i suoi effetti anche oggi. Bari in codice rosso, con altre 18 città campione in Italia. Rosso anche domani, per il capoluogo della Puglia.
Di seguito il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:
|Citta’
|20/07/2023
|21/07/2023
|22/07/2023
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)