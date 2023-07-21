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1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Caldo: si potrebbe andare a dormire alle Cesine, undici gradi e mezzo alle 4. Altrove temperature nella notte intorno ai trenta Puglia, oggi e domani Bari codice rosso

21 Luglio 2023
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Fra tutte le località pugliesi una sola in codice verde nella notte, ovunque giallo e soprattutto arancione che significa temperature a livello di trenta gradi. In verde Le Cesine, località boschiva sull’Adriatico, nel leccese. Alle 4 temperatura di 11,5 gradi.

Caronte fa sentire i suoi effetti anche oggi. Bari in codice rosso, con altre 18 città campione in Italia. Rosso anche domani, per il capoluogo della Puglia.

Di seguito il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Citta’ 20/07/2023 21/07/2023 22/07/2023
.ANCONA Livello3 Livello3 Livello3
.BARI Livello3 Livello3 Livello3
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello1
.BOLZANO Livello1 Livello0 Livello0
.BRESCIA Livello1 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello3 Livello3 Livello3
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello3 Livello3 Livello3
.CIVITAVECCHIA Livello3 Livello3 Livello3
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello2 Livello1 Livello1
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello3 Livello3 Livello3
.MILANO Livello1 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello3 Livello3 Livello3
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello3 Livello3 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello3 Livello3 Livello3
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello1 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello1 Livello0 Livello0
.VENEZIA Livello1 Livello0 Livello0
.VERONA Livello1 Livello0 Livello0
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


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