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Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Caldo: oggi codice giallo per Bari, quattordici città campione in rosso Ondate di calore, bollettino

21 Luglio 2022
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Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Legenda: Livello 0 Livello 0 – Livello 1 Livello 1 – Livello 2 Livello 2 – Livello 3 Livello 3

Citta’ 20/07/2022 21/07/2022 22/07/2022
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello1
.BARI Livello1 Livello1 Livello1
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello3 Livello3 Livello3
.BRESCIA Livello3 Livello3 Livello3
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello2 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello2
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello2 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello3 Livello3 Livello3
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello2 Livello3 Livello3
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello0
.PALERMO Livello1 Livello1 Livello1
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello2
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello2 Livello3 Livello3
.TRIESTE Livello2 Livello2 Livello3
.VENEZIA Livello1 Livello1 Livello1
.VERONA Livello2 Livello2 Livello3
.VITERBO Livello2 Livello3 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


Fritrak - Trasporto acqua




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