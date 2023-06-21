Di seguito il comunicato:

Il Libro Possibile 2023 pensa positivo, parla di futuro e amplia la sua platea a un pubblico

sempre più internazionale.

Giunto alla XXII edizione, il più grande evento culturale di piazza dell’estate italiana torna

il 5, 6, 7, 8 luglio 2023 a Polignano a Mare (Ba) e il 18, 19, 20, 21 e 22 a Vieste (Fg).

‘Penso Positivo’ è il tema, ma anche lo spirito, con cui iLP23 rende omaggio a quell’inno

pop alla speranza pubblicato 30 anni fa da Jovanotti e al quale s’ispira per parlare di futuro

a suon di diritti, clima, legalità attraverso le idee e le opinioni di circa 250 ospiti, tra i più

illustri esponenti nazionali e internazionali dei diversi campi del sapere.

‘Un’onda che viene e che va’ di scrittori, giornalisti, scienziati, magistrati, imprenditori,

esponenti delle istituzioni, artisti che si alternano fra presentazioni letterarie, lectio

magistralis, dibattiti, tavole rotonde, interviste, performance e spazi dedicati ai giovani lettori.

#PensoPositivo fa da traccia agli interventi che, attraverso il sapere e la conoscenza

condivisa, stimolano il pubblico a guardare oltre il presente e invitano a pensare

il futuro per superare le grandi minacce del nostro tempo.

‘Pensare positivo – spiega la Direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro –

significa avere un approccio costruttivo alla vita, anche quando tutto sembra andare verso

la distruzione; dell’ambiente, della pace, dei diritti. Anzi, è soprattutto in questi momenti che

bisogna invertire la tendenza dominante alla rassegnazione e provare a costruire o

ricostruire. A partire dal pensiero, la più grande forza motrice dell’essere umano. Pensare

positivo vuol dire pensare in termini di giustizia, solidarietà, difesa dei valori, responsabilità;

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affinché tutto ciò possa tradursi in azioni concrete, individuali e collettive. Così, attraverso

centinaia di voci autorevoli nei diversi campi del sapere, il Libro Possibile vuol farsi

amplificatore di un messaggio di speranza, pur conservando la pluralità di punti di vista e

un atteggiamento critico verso i grandi temi del nostro tempo. Quest’anno più che mai, poi,

intendiamo superare i confini geografici e mentali, aprendo a un parterre di ospiti e a una

platea sempre più internazionale. Perché la speranza è un valore universale’.

‘Tra due dei luoghi più belli della Puglia – aggiunge il Presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano – Polignano e Vieste, si rinnova l’atteso appuntamento del Libro Possibile.

Le piccole e grandi storie scritte e raccontate da autori e ospiti provenienti da ogni parte del

mondo saranno anche quest’anno la lente attraverso cui riflettere sui temi del nostro tempo:

il futuro, i diritti, il clima e la legalità.

Per la Regione Puglia promuovere, incoraggiare e sostenere simili eventi culturali significa

incubare semi buoni nel territorio, sviluppare uno dei modelli più elevati di economia

intelligente, consentire al nostro territorio di acquisire sempre più una buona visibilità sulla

scena internazionale.

La traccia di questa nuova edizione, “Penso positivo”, è forse l’auspicio migliore per godere

dei contenuti che gli oltre 250 ospiti ci proporranno ogni sera per riflettere e dialogare con

loro.

Noi non rinunciano a credere nella potenza evocativa delle parole che costruiscono

relazioni, che ci permettono di conoscere nuovi mondi e che ci consentono di capire come

affrontare il futuro che abbiamo davanti.

Un ringraziamento, per questo, va alla direttrice Rosella Santoro, alle comunità di Polignano

e di Vieste, alle rispettive Amministrazioni Comunali, agli organizzatori e ai volontari, perché

ci permettono di apprezzare un evento che ogni anno continua a crescere, per presenze dei

lettori, per impegno di editori e autori e per proposte sempre affascinanti e intelligenti.’

Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Ceo di Pirelli, azienda che per

il sesto anno sostiene #iLP23 dichiara: ‘La partnership che abbiamo stretto da diversi anni

con il Libro Possibile si inserisce in una tradizione che storicamente vede Pirelli abbinare la

dimensione industriale a quella sociale e culturale. È il nostro modo di fare impresa in tutto

il mondo. In Puglia lo abbiamo dimostrato con l’apertura del Pirelli Digital Solutions Center

di Bari, che oggi impegna tanti giovani in progetti di primo piano, con le partnership strette

con le Università locali e con il rinnovo nell’impegno in questa manifestazione culturale a

Polignano a Mare e a Vieste. Siamo molto orgogliosi del successo crescente del festival

che, per questa edizione, invita tutti a “pensare positivo”. Un messaggio ancor più

importante, al quale mi associo, in questi tempi di instabilità e incertezza’

‘Quando nell’anno 2001 fu immaginato il Libro Possibile – dichiara il Presidente del Libro

Possibile Gianluca Loliva – c’era l’esigenza di far uscire il libro da quegli ambienti come

librerie e biblioteche che evidentemente non erano più al passo coi tempi. Era una forma di

ribellione bianca ad un ordine ingessato da troppo tempo che non era stato in grado di

adeguarsi ai grandi cambiamenti del terzo millennio. Non so se e in che misura siamo stati

artefici e propulsori di una trasformazione ormai evidente, ma oggi le biblioteche sono

diventate accoglienti, interattive e sempre collegate con il mondo. E le librerie stanno

tornando ad essere luogo di incontro, confronto e scambio come il nostro caffè letterario di

Polignano a Mare. Adesso la sfida è creare una comunanza di persone legate tra loro non

da ideali politici o religiosi, bensì dalla volontà di interagire, confrontarsi e anche litigare per

una indispensabile crescita culturale e morale della nostra società. Il Libro Possibile è tutto

questo’.

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Come di consueto sono previste quattro serate a Polignano a Mare e, novità assoluta di

quest’anno, cinque serate a Vieste con la data del 18 luglio interamente dedicata agli ospiti

internazionali per incontri condotti esclusivamente in lingua inglese. Si tratta di una

‘pagina speciale’, ‘iLP23special’, che il festival scrive anche per i turisti stranieri che

d’estate affollano la costa garganica.

LIBRO POSSIBILE SPECIAL ENGLISH EDITION

Il 18 luglio sul palco #iLP23special intervengono a Vieste: Donald Sassoon, Kristinn

Hrafnsson, Stefania Maurizi, Nick Rosa, Paolo Taticchi.

Nel ruolo di moderatore dello spazio Il Libro Possibile Special 2023, Giuseppe Stigliano,

global Ceo di Spring Studios, imprenditore, manager e docente in diverse Università e

business school italiane.

Donald Sassoon, tra i più autorevoli storici contemporanei, scrittore e saggista britannico,

tiene una lectio magistralis su: ‘Globalization of Capitalism’. Al centro del suo intervento la

nascita ed evoluzione del capitalismo moderno e con esso, dell’ansia degli esseri umani.

L’autore getta una nuova luce sulle questioni economiche, politiche, sociali del recente

passato e offre una nuova chiave di lettura per interpretare con rigore il presente. Il suo

ultimo libro è stato tradotto in italiano da Garzanti con il titolo ‘Il trionfo ansioso. Storia globale

del capitalismo 1860-1914’.

Si parla di diritto alla libertà di espressione e d’informazione nell’incontro con il direttore di

WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson: a lui Julian Assange ha lasciato le redini nel settembre

2018. Partecipa al #iLP23 insieme con Stefania Maurizi, la giornalista italiana che dal 2009

ha collaborato con WikiLeaks alla pubblicazione di tutti i documenti segreti. Hrafnsson,

intervenendo a maggio alla conferenza internazionale sulla Pace ad Assisi, ha ribadito

pubblicamente la sua delusione verso le democrazie occidentali e i media mainstream,

“complici – secondo le sue parole – nel coprire crimini orrendi durante le guerre e privi di

spirito critico, soprattutto con gli Stati Uniti”. Gli fa eco Stefania Maurizi, autrice del

pluripremiato libro tradotto in più lingue ‘Il Potere Segreto. Perché vogliono distruggere

Julian Assange e WikiLeaks’, con prefazione di Ken Loach (Chiarelettere).

Il caso Assange rimane il più clamoroso processo alla libertà d’informazione del nostro

tempo, una minaccia senza precedenti al diritto di conoscere la verità sulle politiche dei

governi rispetto a guerre, torture, uccisioni extragiudiziali.

Com’è il nostro futuro visto attraverso le lenti di un visore per la realtà virtuale? Metaverso

e Intelligenza Artificiale, quali sono gli scenari possibili nei prossimi decenni? A

#iLP23Special lo spiega Nick Rosa, top manager a capo della strategia Metaverse in

Europa per la multinazionale Accenture, che interviene con il suo libro ‘Understanding the

Metaverse A Business and Ethical Guide’, editore John Wiley & Sons. “Il Metaverso – scrive

l’autore – è l’infrastruttura che prenderà il posto di Internet, in cui consumeremo le

informazioni in modo tridimensionale, portando con noi la nostra identità digitale”. Uno

spazio virtuale immersivo, con enormi possibilità che però – almeno per il momento – ha

avuto un impatto reale molto deludente sui conti dell’azienda di Zuckerberg, principale

investitore con META sul clone digitale del mondo fisico.

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‘La sostenibile leggerezza del futuro – The bearable lightness of future’ è il titolo dell’incontro

con Paolo Taticchi, professore di Strategia e Sostenibilità alla University College di Londra,

Vice Direttore della UCL School of Management a Londra e Cavaliere al Merito della

Repubblica italiana. Tra i maggiori studiosi di sostenibilità ambientale, economica e sociale

per le aziende, Taticchi tratteggia gli scenari futuri possibili nel segno dell’innovazione a

basso impatto ambientale.

Anche Polignano a Mare accoglie altri ospiti internazionali: Ferdinando Aramburu, Anabel

Hernandez, Zharko Kujundjiski.

Stella della letteratura europea, Ferdinando Aramburu, illumina il palco #iLP23 con il suo

ultimo libro ‘Figli della favola’, pubblicato in Italia a maggio per Guanda Editore. Scrittore

spagnolo tra i narratori contemporanei più penetranti e apprezzati a livello internazionale,

Aramburu è stato il primo vincitore del Premio Strega Europeo 2018 con il capolavoro

‘Patria’.

A metà tra la saga familiare e il romanzo storico, il libro racconta la storia recente dei Paesi

Baschi attraverso le vicende di due famiglie che si intrecciano agli eventi tragici del

terrorismo basco. Con ‘Figli della favola’, Aramburu torna sul tema dell’indipendentismo ma

questa volta con un’avventura rocambolesca tra il drammatico e il comico di due giovani

che, imbevuti di ideologia nazionalista, decidono di lasciare tutto per entrare nell’Eta, proprio

quando l’organizzazione annuncia in TV la fine della lotta armata e lo scioglimento delle

cellule.

Donne protagoniste a #iLP23 nell’incontro con Anabel Hernandez. La coraggiosa e

pluripremiata reporter messicana, da anni sotto scorta per le sue inchieste sui

narcotrafficanti, presenta ‘Emma la regina del Chapo e le altre signore del narcotraffico’.

Un’analisi in chiave antropologica dei boss e delle donne del narcotraffico. Madri, mogli e

amanti. Figure femminili che fanno parte della “corte” dei narcotrafficanti e si plasmano

secondo le regole maschiliste dei loro signori. Un libro di grande impatto editoriale: ha già

venduto 300mila copie in Messico e il 23 giugno esce tradotto in Italia per Bibliotheka

Edizioni, distribuito da Messaggerie Libri, e contemporaneamente esce nella traduzione

inglese anche negli Stati Uniti.

Nonostante in Messico la libertà d’informazione si paghi con la vita, Anabel Hernandez, non

arretra di un passo davanti alle pesanti minacce di morte e continua a pubblicare articoli e

libri – ne ha scritti otto – che scavano dentro le organizzazioni criminali. ‘Emma la regina del

Chapo’, con grande rigore investigativo e attraverso decine di interviste ai testimoni dei fatti,

porta il lettore dentro le riunioni di famiglia, nelle feste e nelle camere da letto dei signori del

narcotraffico dove si susseguono storie d’amore, profferte sessuali, incesti e ambizioni,

tradimento e vendetta. Un mondo finora sconosciuto. Firma la prefazione il senatore

Roberto Scarpinato.

In anteprima per l’Italia, Zharko Kujundjiski, prosatore, saggista, drammaturgo, poeta,

traduttore e critico cinematografico, autore di riferimento della letteratura macedone

contemporanea, presenta a #iLP23 il romanzo ‘America’ (edizione Besa). Ambientato in

Puglia, in una cittadina sul mare tra Bari e Brindisi, il racconto gira attorno alla misteriosa

sparizione del protagonista, America, uomo di poche parole e con qualche segreto, che

dopo la nascita della terza figlia, senza dare spiegazioni, decide di lasciare la famiglia e il

paese. Creduto morto, nella comunità si stabiliscono nuovi equilibri che verranno però

spazzati via dall’inatteso colpo di scena finale.

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ISTITUZIONI

Con le più alte figure istituzionali del Governo in carica invece si affrontano i temi di stretta

attualità. Sono attesi al iLP23: la ministra per la Famiglia, la Natalità e Pari Opportunità

Eugenia Roccella, in qualità di autrice di ‘Una famiglia radicale’ (Rubettino); il viceministro

della giustizia Francesco Paolo Sisto con Giovanni Melillo, capo della Procura nazionale

antimafia e antiterrorismo intervengono su ‘Riforma della Giustizia e obiettivi PNRR’.

Restando nell’alveo della politica intervengono con le loro pubblicazioni: Pier Ferdinando

Casini con ‘C’era una volta la politica’ (Piemme) quarant’anni di storia italiana, in 256 pagine

fitte di aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze di un decano della Repubblica; l’ex sindaco

di Roma ed ex ministro Francesco Rutelli, sull’emergenza clima, guerre e l’impegno delle

nuove generazioni, presenta il suo libro ‘Il Secolo Verde’ (Solferino); Walter Veltroni, autore

bestseller, politico, giornalista e apprezzato regista-documentarista, ora in libreria con

‘Buonvino tra amore e morte’ (Marsilio Editori).

Sono sempre partecipate e gremite le Lectio Magistralis del Libro Possibile con Vittorio

Sgarbi Sottosegretario di Stato alla Cultura. Il critico e divulgatore d’arte presenta ‘Scoperte

e rivelazioni’ (La Nave di Teseo).

Un testo sulle opere d’arte scoperte negli ultimi anni attraversando l’Italia, da Catania a

Bolzano, tra chiese, dimore storiche e residenze private.

‘La sicurezza cibernetica per combattere i pericoli della rete’, se ne parla con Nunzia Ciardi

Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ACN. Esperta del

mondo digitale delle sue regole e della sua cultura da conoscere e usare con

consapevolezza. È stata a capo della Polizia postale e delle Comunicazioni, massimo

organo di Polizia nel contrasto al cybercrime. Ha avuto la direzione ed il coordinamento delle

unità specializzate nella protezione delle infrastrutture critiche del Paese, in materia del

cyber-terrorismo, nel contrasto alla criminalità cibernetica di tipo economico finanziario,

contro la persona ed i minori. È autrice del libro ‘Con lo smartphone usa la testa’ (Sperling

& Kupfer).

“Questo libro racconta la nostra storia, le nostre radici, e ci invita a fidarci del futuro”. Scrive

il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella prefazione del libro ‘Uguali per

Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 a oggi’ di Ernesto Maria Ruffini.

Attuale Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’autore presenta al Libro Possibile 2023 un

saggio che, attraverso il racconto del principio di uguaglianza all’interno della Costituzione,

ripercorre il cammino ancora incompiuto di un sogno e la testimonianza di un grande ideale.

Una rappresentazione in forma narrativa della volontà di realizzare un Paese fondato sulla

ricerca del bene comune, tramite le parole e le testimonianze dei protagonisti di oltre

settant’anni di vita repubblicana. ‘Leggerlo – scrive Mattarella – fa riflettere sulla radice della

parola «Parlamento»: il luogo dove le parole costituiscono, fondono, la nostra identità senza

congelarla in un simulacro’.

‘Il lavoro di oggi la pensione di domani’ è il volume di Pasquale Tridico ed Enrico Marro

(Solferino). L’ex presidente dell’Inps lo presenta a #iLP23 per spiegare le due facce della

stessa medaglia: il lavoro e la pensione. La precarietà e i bassi salari che colpiscono i

giovani determinano anche il loro futuro previdenziale. Un viaggio tra passato, presente e

futuro dell’economia del Paese che riguarda i diritti di ogni cittadino.

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Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, in prima linea sui diritti civili, partecipa con il

suo libro ‘I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta’ (Marsilio). Tra

emergenze sanitarie e guerre, Zaia trova nel confronto di idee l’antidoto alla paura e la

scintilla per illuminare il domani, per costruire un nuovo patto sociale, insieme, a cominciare

dai giovani, «maestri di futuro».

ETICA E PSICHE

ILP23 affida una riflessione sul pensiero umano alla luce della crisi sociale della modernità,

a due intellettuali di riferimento della filosofia e della psicanalisi: Umberto Galimberti e

Massimo Recalcati.

Con Umberto Galimberti, è previsto un doppio appuntamento: a Polignano a Mare con la

presentazione di ‘Le parole di Gesù’ (Feltrinelli) testo sull’impatto che ogni dottrina ha sulla

cultura e la storia dell’uomo.

A Vieste, invece, Galimberti tiene una lectio magistralis su ‘Le emozioni nell’età della

tecnica’. A partire dai suoi studi, il professore dell’Università Ca’ Foscari spiega al pubblico

come ‘la tecnica, diventata padrona del mondo e soggetto della storia, abbia modificato

profondamente la nostra cultura, le nostre relazioni, la nostra sfera emotiva’.

Massimo Recalcati, psicanalista, scrittore, editorialista, interviene con ‘Vita erotica’, ultimo

suo progetto “scritto a voce” nella forma di podcast targato Storielibere.fm. Partendo dal

presupposto che ognuno di noi è un essere unico, Recalcati sostiene che “la sessualità

umana è labirintica. Non è governata dall’istinto animale, né può ridursi al funzionamento di

una macchina. E questo condiziona pesantemente anche la vita e la tenuta della coppia”.

Recalcati è da poco tornato in libreria con ‘A pugni chiusi. Psicoanalisi del mondo

contemporaneo’ (Feltrinelli), testo antologico che raccoglie articoli tratti dal quotidiano la

Repubblica.

ECONOMIA

Spazio all’economia con l’incontro a due voci tra Carlo Cottarelli e Mariangela Pira.

L’economista, da poco dimessosi dall’incarico pubblico di senatore, interviene con le sue

‘Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia’ (Feltrinelli) testo che parla di economia ma anche

della vita. Mariangela Pira, giornalista professionista, conduttrice della rubrica Business su

SkyTg24, presenta il suo libro ‘Effetto Domino. Come il mondo globale influenza le nostre

tasche’ (Chiarelettere).

Gianfranco Viesti, professore di Economia applicata dell’Università di Bari, parla del suo

volume ‘Riuscirà il PNRR a rilanciare l’Italia?’ (Donzelli editore), testo sulle potenzialità e i

limiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la cui principale debolezza – secondo

l’autore- risiede nella mancanza di una visione unificante del futuro.

L’evoluzione e il destino del nostro paese passano anche attraverso i modelli di business e

le vision innovative dei top manager italiani più apprezzati al mondo.

Al Libro Possibile 2023: il patron di Eataly, Oscar Farinetti, sulla traccia del suo libro ‘È

nata prima la gallina… forse’ (Slow Food Editore), interviene a #iLP23 per parlare delle

grandi crisi del nostro tempo. Sul palco con lui, il giornalista Massimiliano Andreetta,

inviato di Piazzapulita, autore del libro: ‘Diete e bugie’ (Paper First). Un reportage in prima

persona sulle truffe e le insidie nel business delle diete nel mondo.

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Oscar Di Montigny, esperto di Mega trends e Grandi Scenari, Innovative Marketing,

Comunicazione Relazionale e Corporate Education, che da poco ha annunciato il suo

divorzio da Banca Mediolanum, partecipa al Libro Possibile con uno dei suoi illuminanti

keynote speech sul tema di questa edizione #PensoPositivo.

Giorgio Fracalossi Presidente del Gruppo Cassa Centrale, con Emanuele di Palma,

Presidente BCC San Marzano si confronteranno su tematiche di economia bancaria.

LEGALITÀ

Da tre edizioni, con un ponte ideale che unisce Polignano a Mare con Vieste, il Libro

Possibile ospita le voci più autorevoli della legalità e della lotta al crimine per contrastare

le logiche mafiose che affliggono anche le terre della Capitanata.

In particolare, quest’anno a luglio, proprio nei giorni del Libro Possibile, ricorre il trentennale

degli attentati di mafia del 1993 a San Giovanni in Laterano a Roma e in via Palestro a

Milano, preceduti a maggio dello stesso anno, dalla strage in via dei Georgofili a Firenze.

#ILP23 commemora le vittime, ricostruisce i fatti di quei vili attacchi alle persone e al

patrimonio artistico della nazione, con un gruppo di ‘alfieri della legalità’ per un

approfondimento documentato sul sistema delle mafie di ieri e di oggi.

Intervengono: il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, l’ex magistrato e Presidente del

Senato Pietro Grasso, i giornalisti impegnati in prima linea contro la criminalità e per questo

costretti a vivere sotto scorta: Lirio Abbate, Paolo Borrometi, Sigfrido Ranucci e i cronisti,

autori di coraggiose inchieste sul campo: Alessio Zucchini e Giuliano Foschini.

Il 19 luglio, nel giorno del 31mo anniversario della strage di via D’Amelio in cui persero la

vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, Lirio Abbate assieme a Pietro

Grasso, sul palco #iLP23 dedicano un ricordo alle vittime e si soffermano sulle ragioni di

quell’eccidio ancora senza giustizia. Trentuno anni di indagini, condanne, assoluzioni,

prescrizioni e colossali depistaggi che contribuiscono a tenere aperto il conto con la

giustizia. Un anniversario ancor più amaro che cade pochi mesi dopo la cattura di Matteo

Messina Denaro, l’ultimo boss stragista di quella stagione di mafia.

Paolo Borrometi presenta ‘Traditori’ (Solferino). Da dieci anni costretto a una vita blindata

per aver denunciato con le sue inchieste mandanti, esecutori e diffamatori. Per aver

raccontato – dopo averla vissuta sulla sua pelle – quella subdola strategia mafiosa del

“mascariamento”, fatta di pestaggi, delegittimazioni, minacce. Paolo Borrometi continua a

tener testa denunciando con i suoi articoli e con questo ultimo coraggioso libro.

Sulle nuove aree geografiche d’influenza e sulle nuove mutazioni della mafia di oggi

interviene Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, che con Antonio Nicaso ha scritto

‘Fuori dai confini’ (Mondadori). Alla luce dei nuovi scenari della criminalità organizzata, il

magistrato calabrese a #iLP23 si sofferma anche sulla riforma della Giustizia.

Sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, di recente smentita da una sentenza della Corte di

Cassazione che ha assolto gli imputati del processo ‘per non aver commesso il fatto’, il Libro

Possibile propone un approfondimento con Sigfrido Ranucci. Tra i più noti e accreditati giornalisti d’inchiesta italiani e conduttore del programma Rai Report, presenta la nuova

edizione del libro ‘Il Patto’ scritto con Nicola Biondo (Chiare Lettere).

‘Dietro tutte le trame’ è titolo del libro dell’ex magistrato Giovanni Tamburino (Donzelli) che

fa da traccia all’incontro a due voci con l’autore e l’ex Procuratore generale di Palermo e

senatore, Roberto Scarpinato. Un testo con documenti inediti che racconta la storia del

principe palermitano Gianfranco Alliata di Montereale, uscito indenne dalle vicende penali

che lo videro additato come uno dei mandanti dell’eccidio di Portella della Ginestra del 1°

Maggio 1947.

Sulle feroci mafie locali italiane intervengono cronisti e autori di coraggiose inchieste sul

campo.

Carlo Bonini e Giuliano Foschini, vicedirettore e inviato di Repubblica, sono gli autori del

libro-inchiesta ‘Ti mangio il cuore’ (Feltrinelli), da cui è tratto il film, girato proprio sul

Gargano, con la cantante Elodie al suo debutto da attrice e premiata con il David di

Donatello per la migliore canzone originale. L’intervento di Giuliano Foschini sul palco

#iLP23 proprio a Vieste è simbolicamente molto potente. ‘Ti mangio il cuore’ è un racconto

senza sconti dall’abisso inesplorato della società foggiana, la quarta mafia italiana. Nessuno

parla, nessuno vede, nessuno ricorda. Invece le inchieste documentate dei due giornalisti

si fanno racconto drammatico di questo inferno e smaschera una catastrofe civile ignorata

troppo a lungo, a cui lo Stato ora ha dichiarato guerra.

Alessio Zucchini, giornalista e volto del Tg1, ha seguito vicende di Mafia, Camorra, Sacra

Corona Unita, storie di omicidi, rapimenti e pentimenti. Da questi nasce ‘Una famiglia’

(Mondadori), un thriller che si immerge nella spirale dei crimini e dei riti della ‘Ndrangheta

calabrese attraverso la storia di una donna che si rivela eroina e carnefice al tempo stesso.

DONNE, MATERNITÁ E FAMIGLIE OMOGENITORIALI

È sempre molto vivo e acceso in Italia il dibattito su donne, maternità e famiglie

omogenitoriali.

Al Libro Possibile 2023 si ascolta la voce istituzionale della ministra Eugenia Roccella che

interviene con il suo libro ‘Una famiglia radicale’ (Rubettino). Giornalista, ex leader di

movimenti femministi, oggi a capo del dicastero della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità,

commenta gli ultimi sviluppi del dibattito sociale, anche alla luce della recente approvazione

della Commissione Giustizia della Camera agli emendamenti alla legge che dichiara la

‘gestazione per altri reato universale’, cioè perseguibile anche se commesso all’estero.

Antonella Lattanzi, la scrittrice barese, che sul tema fecondazione assistita, maternità

surrogata, aborto e genitorialità, ha scritto il romanzo autobiografico ‘Cose che non si

raccontano’ (Einaudi), interviene portando sul palco #iLP23 le voci – spesso taciute – di tante

donne del nostro tempo e solleva il velo di silenzio sullo stigma sociale, sul dolore per le

interruzioni di gravidanza, violenza ostetrica e quella psicologica.

Sarah Maestri con ‘Stringimi a te’ (Garzanti) racconta al pubblico #iLP23 la sua storia di

donna single che lascia tutto, anche la professione di attrice, per riuscire ad ottenere

l’adozione di Alesia, bambina bielorussa incontrata per la prima volta nel giugno 2012,

quando aveva poco più di otto anni.

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Gabriella Nobile, imprenditrice e scrittrice, madre adottiva di due adolescenti Fabien e

Amelie, nati rispettivamente in Congo ed Etiopia, sempre impegnata nella lotta al razzismo

con la sua associazione ‘Mamme per la pelle’, presenta il suo nuovo volume sull’inclusività

scritto a quattro mani con il figlio Fabien Cordera ‘Sette giorni per diventare amici’

(Feltrinelli).

Luca Trapanese, l’assessore alle Politiche sociali del comune di Napoli, noto alle cronache

come il padre single della piccola Alba, la bimba con sindrome di Down che ha adottato

dopo l’abbandono da parte della madre. Da decenni impegnato con progetti nel terzo

settore, Trapanese ha pubblicato diversi libri sulla disabilità e sulla sua storia personale, tra

cui il bestseller ‘Nata per te. Storia di Alba raccontata tra noi’, ‘Vi Stupiremo con difetti

speciali’ e ‘Le nostre imperfezioni’ (Salani). Alla luce del suo impegno politico, sociale e

sempre in prima persona, Trapanese a #iLP23 interviene nel merito del dibattito in corso

sulle famiglie, in particolare sullo stop alle trascrizioni dei figli di coppie Lgbtq+. Rinnova, tra

l’altro, quell’invito ancora senza risposta rivolto a Giorgia Meloni, per confrontarsi su questi

temi davanti a un caffè a casa dell’assessore con la piccola Alba.

NARRATIVA

Grazie a una collaudata collaborazione con la Fondazione Bellonci di Roma anche la XXII

edizione del Libro Possibile vede la partecipazione del vincitore del Premio Strega 2023, a

pochi giorni dalla sua incoronazione il 6 luglio a Roma, introdotto da Stefano Petrocchi,

Direttore della Fondazione.

Dalle vette delle classifiche di libri alle spiagge lungo costa pugliese, #iLP23 accoglie sui

palchi di Polignano a Mare e Vieste, i super ospiti della narrativa italiana contemporanea.

Sono attesi: Stefania Auci, la ‘leonessa’ del romanzo nazionale che torna al Libro Possibile

con il suo ‘L’inverno dei leoni’, volume conclusivo della fortunata serie (Editrice Nord).

Autrice siciliana tra le più amate e lette in Italia e all’estero, a quattro anni dal suo successo

editoriale ‘I Leoni di Sicilia’ – che nel 2019 presentò a Libro Possibile – è un caso editoriale

internazionale in corso di traduzione in 32 Paesi, in classifica da più di 100 settimane e oltre

un milione di copie vendute solo in Italia. ‘L’inverno dei leoni’ ci porta nella meravigliosa terra

della Sicilia e spalanca le porte del mito dei Florio, facendo rivivere, un mondo e un destino

senza pari. L’autrice trapanese ha annunciato sui profili social che presto i suoi romanzi

arriveranno anche sul piccolo schermo.

Sara Ciafardoni, scrittrice diciottenne di Cerignola, bookstagrammer e blogger presenta ‘La

Ragazza che scrive’ (Electa Young). Seguitissima sui social e amata dai suoi lettori, la

giovane autrice ha scritto un libro che in qualche modo parla anche di lei, ma non è la sua

autobiografia. Colpita da una rara malattia che non le permette di camminare da quando

aveva otto anni, Sara Ciafardoni ha con i libri un legame vitale: ‘Sogno quando leggo,

quando scrivo, fantastico con la realtà – ha rivelato – Sono una grande lettrice e i miei genitori

non mi permettevano di guardare la Tv: per evadere dalle mura dell’ospedale, mi sono

sempre rifugiata nei libri’.

Maurizio De Giovanni, stella della narrativa italiana, partecipa a #iLP23 con ‘Sorelle’

l’attesissimo romanzo pubblicato a maggio (Rizzoli). Tra i più affermati ‘giallisti’ in Italia e

all’estero, De Giovanni è per tutti il padre del ‘Commissario Ricciardi’ e dei ‘Bastardi di

Pizzofalcone’, le due serie di racconti divenute fiction da record di ascolti in TV.

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Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo napoletano doc, De Giovanni presenta a #iLP23,

la nuova indagine dell’ex agente dei servizi segreti Sara Morozzi, l’eroina femminile creata

dalla sua penna. Affascinanti, unici e avvincenti i romanzi di De Giovanni sono ricchi di

suspense e spaziano dal poliziesco, al thriller, indagando anche nel mondo interiore dei

personaggi, con un intreccio a più fili narrativi che sorprende e fa riflettere.

Erri De Luca sul tema dell’accoglienza e immigrazione e sulla sacralità dell’ospitalità

partecipa con ‘Le regole dello Shangai’ (Feltrinelli), da poco in libreria e romanzo già tra i

più letti del momento. L’autore napoletano ha scritto una storia densa e profonda che

racconta di destini che si annodano e si sciolgono, cercando come nel celebre gioco da

tavolo con i bastoncini, dove a ogni mossa ciascun elemento può rovesciarsi e cambiare

senso all’insieme. I protagonisti del libro incrociano le loro vite in una notte fredda tra i boschi

al confine tra Italia e Slovenia, quando un anziano campeggiatore accoglie nella sua tenda

una ragazza gitana in fuga da un matrimonio combinato.

Diego De Silva, il giorno in cui è uscito il suo ultimo romanzo ‘Sono felice, dove ho

sbagliato?’ (Einaudi) l’autore ha twittato la copertina del libro con la frase ‘Ognuno si fa le

domande che può’.

Un tweet in puro stile Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso creato dalla penna

dell’autore napoletano, protagonista di ben sei libri e di una fortunata serie tv da record di

ascolti interpretata da Massimiliano Gallo. Si preannuncia un appuntamento molto atteso

quello con De Silva, ex avvocato, oggi brillante scrittore-drammaturgo e sceneggiatore

napoletano che nell’ultimo romanzo racconta di un complicato caso di risarcimento per danni

sentimentali.

Alain Elkann presenta ‘Adriana e le altre’ per Bompiani. Giornalista, autore e fine

intellettuale, Elkann ha scritto una raccolta di racconti che hanno per protagoniste donne di

tutte le età, bambine, adulte, mature, ciascuna con i suoi pensieri, i problemi, i desideri con

cui fare i conti, indagate nel profondo, osservate con lucida attenzione, raccontate con levità.

Con sobrietà stilistica, Elkann ancora una volta dà prova di una narrativa di ampio respiro e

profondità emotiva. Presenta l’incontro il giornalista Gianni Riotta.

La principale città portuale ucraina che affaccia sul mar Nero da oltre un anno è obiettivo di

violenti raid aerei russi. La sua storia nei primi del ‘900 fa da sfondo all’ultimo romanzo scritto

dall’ex inviata e volto del Tg1, Tiziana Ferrario (Chiare Lettere). ‘La Bambina di Odessa’ è

Lydia Buticchi Franceschi, donna, madre, insegnante e testimone di un Novecento

attraversato a testa alta, raccontata da Tiziana Ferrario che l’ha avuta come insegnante. Un

racconto di Resistenza, paradigma ed esempio per tutte le donne. La nascita a Odessa negli

anni Venti (da genitori italiani) in quella che oggi è ancora l’Ucraina, il ritorno in patria, la

lotta partigiana, l’insegnamento a scuola, gli anni Settanta e poi il dolore più indicibile: la

morte di un figlio, negli scontri studenteschi con la polizia a Milano nel ‘73. Lo Stato –

incapace di identificare i colpevoli – si assumerà l’intera responsabilità, risarcendo la

famiglia, che devolverà tutto a una Fondazione intitolata a Roberto. Lydia si è spenta a

Milano il 29 luglio 2021. L’autrice presenta il libro a #iLP23 in dialogo con il giornalista e

conduttore La7 Alessio Orsingher.

Peppe Fiore, fuoriclasse dell’editoria, molto apprezzato per i suoi romanzi e per le

sceneggiature nel cinema e TV – tra cui ‘Mare Fuori’, ‘Non Uccidere’, ‘The Young Pope’,

partecipa alla XXII edizione del Libro Possibile con ‘Gli innamorati’ (Einaudi).

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Un romanzo contemporaneo che racconta l’amore e il matrimonio con uno sguardo e

affettuoso sui personaggi, restituendo un potente affresco della borghesia di Roma, città in

cui l’autore vive da circa vent’anni senza mai aver reciso il suo cordone ombelicale con

Napoli.

Da Lolita Lobosco a Chicca Lopez, la scrittrice Gabriella Genisi presenta il suo ultimo

romanzo ‘L’angelo di Castelforte’ (Rizzoli). L’autrice barese, celebre per aver creato

l’amatissima commissaria di polizia Lolita, interpretato da Luisa Ranieri in una fiction Rai

campione di ascolti, torna in libreria con un altro personaggio femminile tra i più apprezzati

della scena noir italiana: Chicca Lopez, giovane e intraprendente marescialla dei carabinieri.

È il portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha da poco vinto il premio

‘Amalago’. Giovanni Grasso, in dialogo con la giornalista Rai Serena Bortone, è atteso a

#iLP23 per presentare il suo ultimo romanzo ‘Il segreto del tenente Giardina’ (Rizzoli). Un

cold case di tragica ingiustizia nella Grande Guerra, il romanzo racconta di una donna alla

ricerca di un diario della Prima guerra mondiale, un giornalista che scava nei segreti di

famiglia.

Attacco degli ‘ANonniMus’ a #iLP23 con Sabina Guzzanti. L’autrice si presenta al festival

con la storia di un arzillo gruppo di hacker della terza età che combattono contro i robot.

Regista, autrice e protagonista di successi teatrali, cinematografici e televisivi, Guzzanti è

tornata in libreria con un romanzo distopico sull’IA che sorprende, diverte e fa pensare.

‘ANonniMus – vecchi rivoluzionari contro giovani robot’ è una commedia che ruota attorno

a temi di grande attualità, tra cui spiccano l’avvento dell’Intelligenza Artificiale e alle

problematiche connesse.

Carmen Lasorella presenta ‘Vera e gli schiavi del terzo millennio’ (Marietti). Giornalista,

anchor-woman, autrice di reportage, conduttrice di programmi per le reti Rai, Lasorella

debutta nella narrativa con il suo primo romanzo. Una storia di sentimenti e di diritti nell’era

informatica. Una storia che senti con i cinque sensi, che fa pensare ed emoziona, che mette

in primo piano una donna il suo mondo e il calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella

loro umanità.

Romanzo d’esordio per Antonella Matranga con ‘Vite in tempesta’ (Castelvecchi).

Giornalista, documentarista, autrice di programmi TV come Ballarò e VivaRai2, regista e

adesso anche scrittrice di origini baresi, Antonella Matranga ha scritto un romanzo che parla

di ragazzi, ma si rivolge anche agli adulti. Al centro del racconto gli adolescenti degli anni

Ottanta che non avevano cellulari, social media, non esistevano i #metoo e il politically

correct, erano liberi di perdersi, liberi del proprio tempo, di annoiarsi e di sbagliare, liberi di

vivere da soli, senza gli adulti intorno e di scegliere quello che volevano essere, nel bene e

nel male. Antonella Matranga presenta il suo libro sul palco del #iLP23 in dialogo con un

l’amico Lodo Guenzi, anima della band Lo Stato Sociale, compositore, attore.

Dalla Ciociaria alla Scozia, una saga di famiglie e destini che si incrociano lungo le rotte

delle grandi migrazioni d’inizio ‘900, raccontati nel libro d’esordio dell’autrice romana

Alberta Riccardi che presenta il suo primo romanzo ‘Café Ida’ (Piemme).

‘I libri non sono solo sugli scaffali ma nelle strade delle nostre città, nelle nostre vite e nelle

nostre giornate, perché parlano di noi’. Così Marino Sinibaldi presenta il suo podcast

‘Timbuctu’, nuovo appuntamento quotidiano con i libri, pubblicato sul Post.it, che ospiterà

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storie e riflessioni ispirate ai libri, alla lettura, all’editoria, legandole all’attualità e alle cose

che succedono. Giornalista, critico letterario, ideatore e conduttore per oltre vent’anni della

trasmissione Fahrenheit, su Rai Radio 3, canale di cui è stato anche direttore, interviene al

Libro Possibile 2023 per parlare del mondo ‘con i libri’, traendone spunti e sostanza.

S’intitola ‘Non siamo mai stati sulla terra’ (Il Saggiatore) ed è il primo esperimento italiano

di creatività letteraria scritto da un’Intelligenza artificiale assieme a Rocco Tanica. Il

poliedrico tastierista, autore e genio creativo al suo debutto narrativo con un romanzo

stravagante e ironico che presenta al pubblico #iLP23. Un dialogo/battibecco uomomacchina capace di dare vita a una nuova inattesa realtà: più vera del vero e allo stesso

tempo completamente inventata.

SAGGISTICA E ATTUALITÀ

Per la saggistica e attualità #iLP23 ospita un nutrito gruppo di giornalisti ed opinionisti.

Il direttore del Foglio, Claudio Cerasa e il fondatore del Fatto Quotidiano, Antonio

Padellaro in un incontro a due voci si confrontano sull’attualità politica del nostro paese,

facendo un punto sull’operato del governo in carica, seguendo il filo narrativo delle loro più

recenti pubblicazioni: ‘Le catene della destra’, di Cerasa (Rizzoli) e ‘Confessioni di un ex

elettore’ di Padellaro (Paper First).

Giuseppe Cruciani porta le sue ‘Coppie’ a #iLP23. Sono ‘Storie di desiderio e

trasgressione’ (La nave di Teseo) pubblicate dal noto giornalista e conduttore del

programma cult “La Zanzara” (Radio 24). Con il suo stile pungente, lontano dal politically

correct, il ‘Crux’ – così battezzato dalla sua fandom – ha scritto veri e propri #comizi d’amore

contemporanei, storie di coppie giovani e mature, vicine o a distanza, raccontandone i

capricci, le sorprese quotidiane, il sesso e l’amore, gli eccessi e le abitudini. Un libro che ha

fatto discutere già prima di essere pubblicato e si pregusta ‘dolce e un po’ salato’, con la

prefazione del cantautore Pupo.

Si parla della Costituzione italiana con due figure autorevoli in materia: il viceministro della

Giustizia Francesco Paolo Sisto e l’ex magistrato Gherardo Colombo, autore di

‘Anticostituzione: come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società’

(Garzanti). Una rivisitazione ragionata della Costituzione, che ne celebra i valori fondanti e

ne evidenzia le contraddizioni tra ciò che è scritto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quanto

viene effettivamente applicato.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il cognome Politkovskaja è tornato a

essere oggetto di minacce di morte. Per questo Vera Politkovskaja, figlia della giornalista

uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006, è stata costretta a fuggire assieme alla famiglia in una

località sicura in Europa. Con il libro ‘Una Madre’ (Rizzoli), Vera Politkovskaja, giornalista e

autrice TV, ha voluto ricordare al mondo intero la storia unica di una donna che non ha mai

nascosto il suo dissenso per la politica di Vladimir Putin e che non ha avuto paura di

denunciare le violazioni dei diritti umani in Russia compiute da un ex ufficiale del Kgb

diventato l’artefice di un minaccioso disegno imperiale. Al Libro Possibile, interviene per

presentare il libro ‘Una Madre’ la co-autrice Sara Giudice, inviata di Piazzapulita.

La guerra in Ucraina ha stravolto l’ordine globale. Con ‘Il ritorno degli imperi’ (Rizzoli)

Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica, analizza il contesto geopolitico

internazionale alla luce dei nuovi equilibri imposti da quattro potenze “imperiali”: la Russia,

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l’Unione Europea, gli Stati Uniti e la Cina. Con un focus sul ruolo dell’Italia sul nuovo

scacchiere del Mediterraneo allargato che va delineandosi. Perché il conflitto in Ucraina non

costituisce solo il ritorno della guerra nel Vecchio Continente, ma offre una rappresentazione

drammatica della sfida tra democrazie e autocrazie.

Massimo Nava, editorialista del quotidiano milanese diretto da Luciano Fontana, presenta

al #iLP23 il suo ultimo saggio ‘Quella sera in Galleria’ (Solferino) in cui racconta l’incredibile

storia di Eugenio Torelli Viollier, un eroe dimenticato, che diventò giornalista sotto le ali

affettuose di Alexandre Dumas, servì da volontario con Garibaldi e, assieme a quattro

colleghi precari e con pochi soldi fondò il più grande quotidiano italiano: il Corriere della

Sera.

Già autore e protagonista di una piece sulla sua identità ebraica che ha registrato il tutto

esaurito nei teatri italiani, David Parenzo torna sul tema con un nuovo libro: ‘Ebreo giudeo

naso adunco. Tutto quello che c’è da sapere sugli ebrei ma non avete mai osato chiedere’,

(Baldini Castoldi). Un saggio dal taglio pop che offre una originale lettura psicanalitica e

«talmudica» del libro più famoso della storia, e lo fa in modo divertente e inusuale, mai

superficiale. Un viaggio alla scoperta di passioni accecanti, tradimenti, vendette e folli amori

attraverso l’Antico Testamento.

‘È vero che la bellezza salverà il mondo. A patto che il mondo salvi la bellezza’. Ne è

convinto Luca Sommi, giornalista e critico di arte e letteratura (Baldini Castoldi) con il titolo

‘La Bellezza. Istruzioni per l’uso’. Un prontuario ragionato che ripone nella bellezza di

frammenti di grande letteratura, di dipinti immortali, poesie, luoghi e di altre cose

meravigliose, l’antidoto eterno alla superficialità della nostra società, alla banalità del

linguaggio e alla mancanza di trascendenza del nostro tempo.

‘Elogio dell’Armonia: dagli Antichi Greci a ChatGPT’ è il titolo del Keynote speech di

Giuseppe Stigliano. Armonia era la figlia di Ares e Afrodite, guerra e amore, figlia di due

opposti apparentemente inconciliabili, nata per ispirare chi deve gestire le contraddizioni.

La complessità della contemporaneità è tale da rendere indispensabile destreggiarsi tra gli

opposti.

Come destreggiarsi tra l’istinto al luddismo e il salto acritico verso l’innovazione tecnologica?

Come conciliare tutte queste contraddizioni? Come se non risvegliando una memoria

vecchia di millenni, che già gli Antichi Greci – che proprio da queste parti avevano stabilito

le loro colonie – avevano intuito dovesse guidare gli uomini e le donne di buon senso? Come

se non tornando a coltivare e applicare l’armonia.

La narrazione mediatica della guerra in Ucraina al centro del nuovo libro di Marco

Travaglio, ‘Scemi di guerra’ (Paper First). Il direttore del Fatto Quotidiano ha scritto un

diario, giorno per giorno, degli eventi drammatici che si consumano nell’Europa dell’Est

mentre in casa nostra la politica e il giornalismo danno il peggio di sé. Winston Churchill

diceva che “gli italiani vanno alla guerra come se fosse una partita di calcio e vanno a una

partita di calcio come se fosse la guerra”. Infatti, come tutte le tragedie, anche la guerra

scatenata dalla Russia in Ucraina, appena varcato il confine italiano – secondo Travaglio –

si è trasformata in farsa. E la racconta in questo libro, col suo pungente stile l’ironico,

sarcastico, il documentato.

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SCIENZA

Nel capitolo del Libro Possibile 23 dedicato alla SCIENZA, partecipano due front-woman

della divulgazione scientifica. Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice e giornalista

scientifica interviene con il suo libro scritto per ragazzi e ragazze ‘L’infinito dentro di me’ (De

Agostini): un viaggio alla scoperta del mondo che ci circonda, attraverso le storie delle grandi

conquiste della scienza, dagli atomi alle balene, alla scoperta dell’Universo e dei segreti

della Vita.

In occasione della sua partecipazione a #iLP23, a Barbara Gallavotti sarà conferito dalla

BCC di San Marzano il “Premio Valore Donna”, seconda edizione del riconoscimento

dedicato a personalità femminili protagoniste di importanti innovazioni in campo letterario,

scientifico, artistico e musicale. Un titolo pensato dal gruppo partner del Libro Possibile,

presieduto da Emanuele di Palma, che da sempre sostiene il ruolo delle donne in banca e

vanta nella sua governance figure femminili in ruoli apicali.

L’immunologa Antonella Viola, in prima linea con tesi e ricerche sulle emergenze

pandemiche e sui grandi temi che riguardano governance e salute, sembra vaccinata anche

contro i detrattori più accaniti. La professoressa dell’Università di Padova dice di ascoltare

‘l’unica voce affidabile che abbiamo: quella della scienza’. Lo scrive anche nel suo volume

‘La via dell’equilibrio’ (Feltrinelli). Un testo sulla scienza dell’invecchiamento e della

longevità che ha provocato critiche legate alle diete intermittenti e all’eventualità di applicare

sulle bottiglie di vino etichette sulla nocività degli alcolici. Subito è arrivata l’alzata di scudi

dei produttori di vini ma anche di altri commentatori ed esponenti del mondo scientifico

contrari alle tesi sostenute dall’immunologa.

Si prosegue con: Franco Berrino, epidemiologo per 40 anni pilastro dell’Istituto Tumori di

Milano e, soprattutto, guru della longevità e del vivere in salute. È il teorico del cibo della

saggezza e di cosa ci nutre davvero. Contro rabbia e rancore prescrive ricette di cucina,

oltre a praticare e promuovere il digiuno intermittente.

Il professor Berrino è atteso alla XXII edizione del Libro Possibile 2023 con Enrica

Bortolazzi, giornalista e co-autrice de ‘La foresta di perle’ (Solferino). Oltre al libro, è stato

prodotto anche un documentario che parte da una realtà tutta italiana, la foresta

Casentinese sull’Appennino tosco-romagnolo, per estendersi all’orizzonte verde dell’intera

penisola e allungarsi oltre in Europa e nel mondo intero.

È il professore più amato del web: Vincenzo Schettini, docente di fisica nelle scuole

secondarie, presenta ‘La Fisica che ci piace’ (Mondadori Electa). Schettini è un caso di

eccellenza della “didattica innovativa” che vanta classi online da milioni di follower. Il suo

metodo didattico anticipa di anni l’obiettivo del Piano Scuola 4.0 previsto dal PNRR. Si

avvale delle piattaforme digitali per integrare la didattica scolastica tradizionale e aumentare

il valore pedagogico della scuola. Un modello che, a giudicare dai numeri, è promosso a

pieni like.

Alla scoperta del Cosmo con l’astrofisica Ersilia Vaudo, autrice di ‘Mirabilis. Cinque

intuizioni (più altre in arrivo) che hanno rivoluzionato la nostra idea di universo

dell’astrofisica’ (Einaudi). Laureata in Astrofisica, dal 1991 all’Agenzia spaziale europea, la

scienziata appassiona i lettori con la conoscenza del cosmo, un viaggio attraverso una serie

di “capovolgimenti di mondo” e momenti di stupore, per comprendere meglio una realtà che

ci sfugge e che tuttavia ci contiene.

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Torna anche quest’anno la rubrica ‘Parole di Scienza’, realizzata in collaborazione con

CNR, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Politecnico di Bari, Università di Bari e

Premio Asimov.

Ogni sera al Libro Possibile vengono proposte delle parole che fanno da guida agli incontri.

In questa edizione si comincia con “Messaggio” a cura di Serena Loporchio, ricercatrice

del Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università e del Politecnico di Bari e della Sezione

di Bari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); “Carbonio” a cura di Elena

Dilonardo, ricercatrice del Politecnico di Bari Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale,

del Territorio, Edile e di Chimica; ‘Algebra’ a cura di Margherita Barile, professoressa di

Matematica dell’Università di Bari e ‘Orientazioni’, a cura di Giulia Dileo, docente di

Geometria della Facoltà di Matematica dell’Università di Bari.

CLIMA E AMBIENTE

Roberto Cingolani, nuovo amministratore delegato di Leonardo S.p.A., già ministro della

Transizione Ecologica, interviene su ‘Crisi e tutela dell’Ambiente’, con il suo volume

‘Riscrivere il futuro. La transizione ecologica equa e accessibile’ (Solferino). Scritto in

collaborazione con gli esperti Stefano Agnoli, Gilberto Dialuce, Francesco Gracceva, Ennio

Macchi e Giuseppe Zollino, il testo propone pratiche e idee per la salvaguardia

dell’ambiente, criticando coloro che negano i cambiamenti climatici.

Paolo Donadoni, avvocato, ricercatore di Bioetica all’Università di Genova e attuale

Sindaco di Santa Margherita Ligure, presenta ‘Pianeta Futuro. Le voci di 10 scienziate su

bioetica e ambiente’ (edizioni Dedalo). L’autore pone 15 domande a 10 donne brillanti,

esperte nei diversi campi del sapere: Luisella Battaglia, Donatella Bianchi, Mariasole

Bianco, Patrizia Caraveo, Maria Cristina Falvella, Maria Lodovica Gullino, Fiorella Lo

Schiavo, Barbara Mazzolai, Elisa Palazzi, Lucia Regolin. Il risultato è un sorprendente

affresco del pianeta Terra e dei suoi cambiamenti. Alla presentazione è presente anche

Donatella Bianchi.

Focus sul Clima con Andrea Giuliacci, meteorologo e climatologo. Docente di Fisica

dell’atmosfera all’Università degli Studi di Milano Bicocca, da anni cura le previsioni per i TG

Mediaset e per Mattino Cinque. È autore di molti libri. L’ultimo è ‘Nella peggiore delle ipotesi’

(Rizzoli) che presenta al iLP23. Un saggio schietto e senza sconti sul riscaldamento globale

ma che ha il suo finale #PensoPositivo. Correggendo i nostri comportamenti, potremo

evitare, almeno in parte, gli scenari più gravi. Giuliacci presenta gli strumenti e le politiche

che abbiamo oggi a disposizione per contrastare il cambiamento climatico, e i risultati che

possiamo credibilmente attenderci.

Il Festival del Libro Possibile 2023, con Daniele Rielli, propone una riflessione ragionata

sulla gestione della più grande pandemia vegetale al mondo che ha colpito proprio la Puglia

nel 2012: la Xylella. Il batterio killer ha letteralmente bruciato “senza fiamme” 21 milioni di

esemplari, tra questi anche alberi millenari. Da qui il titolo ‘Il fuoco invisibile’ (Rizzoli) che

Rielli presenta a #iLP23. L’autore ancora oggi segue gli sviluppi e il contenimento di questo

contagio nato dieci anni fa con i primi casi a Gallipoli e poi propagatosi nell’intero Salento,

avvolgendolo come in un gigantesco fuoco invisibile.

Ricercatore del CNR, saggista e conduttore televisivo, il geologo Mario Tozzi interviene a

#iLP23 con ‘Perché il clima sta cambiando’ (Einaudi Ragazzi). Il testo, ricco di evidenze

scientifiche, spazza via fantasiose teorie complottiste e negazioniste, per permettere ai più

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giovani di essere coscienti dei problemi del presente e prendere decisioni ancor più

consapevoli per il futuro. Sul palco con Mario Tozzi, è previsto il contrappunto musicale dei

Tete de Bois, sodalizio artistico trentennale formato dal cantante Andrea Satta e il musicista

Angelo Pelini.

Il Libro Possibile 2023 dedica una tavola rotonda al testo ‘Diritto penale dell’ambiente’

(Cacucci editore) con gli autori che hanno partecipato alla redazione di ciascun capitolo del

libro: il prof. Vincenzo Muscatiello, ‘La tutela penale dell’ambiente. I principi che erano, che

non sono, che verranno’; l’avv. Alessandro Amato ‘La disciplina in tema di tutela delle

acque dall’inquinamento’; il Procuratore di Trani Renato Nitti su ‘Diritto penale e disciplina

dei rifiuti’; il Procuratore di Bari Roberto Rossi, ‘L’inquinamento atmosferico aspetti penali’

e ‘La tutela penale dei beni culturali e paesaggistici’; il prof. Nicola Triggiani, ‘Edilizia ed

urbanistica – profili amministrativi’, ‘Edilizia ed urbanistica – profili penali’, ‘Ecodelitti’.

SOCIETÀ

Gianluca Budano esperto di politiche socio-sanitarie, welfare manager pubblico e

giornalista, ha scritto vari saggi sulla mobilità sanitaria ed è un sostenitore del ‘patriottismo

sociale’. Lo scrive nel suo ultimo libro edito da Meltemi, ‘Base, altezza e profondità’. Unito

da una solida amicizia con Al Bano Carrisi, che ha firmato la prefazione del libro, Budano

interviene a #iLP23 insieme con il cantante pugliese, da sempre sensibile ai temi del terzo

settore.

È il 1973 quando Pino Settanni, fotografo alle prime armi, ex operaio dell’Italsider di Taranto,

arriva a Roma, in quegli anni al centro di un’esplosione creativa irripetibile: la ‘scuola

romana’ di Piazza del Popolo, via del Babuino, le gallerie, Schifano, Mambor, Festa, Angeli,

e poi, Moravia, Parise, Fellini.

‘Pino Settanni. Il sogno infinito’ (Archivio Luce e Marsilio Arte), scritto dalla giornalista e

autrice Rai1 Lorella Di Biase, testimonia tutte le tappe del tragitto di un Maestro della

fotografia. C’è l’incontro con Renato Guttuso, quello con Monique Gregory, gallerista di

successo, compagna di vita e lavoro. C’è il legame con il grande Cinema testimoniato dai

magnifici ritratti con la sciarpa rossa, entrati a pieno titolo nella nostra memoria collettiva:

Marcello Mastroianni, Mario Monicelli, Federico Fellini, Lina Wertmuller, Monica Vitti, Robert

Mitchum, Omar Sharif, e molti altri. Preziose le interviste ai grandi personaggi che hanno

conosciuto e frequentato Settanni: Pupi Avati, Carlo Verdone, Giuliana De Sio, Cesare De

Seta, Vittorio Sgarbi, Domenico De Masi, Pier Luigi Celli, Giampiero Mughini.

Geia Laconi è ‘La figlia dell’uomo tigre’, come dal titolo del suo libro autobiografico (Giunti

Editore). È anche la moglie del documentarista e scrittore Folco Terzani e questo completa

il profilo di un’autrice dal passato esotico, che porta scritto nel nome il suo legame con la

Madre Terra. Partecipa a #iLP23, per raccontare la sua vita: concepita sull’isola di Sumatra

nel 1979 da madre fiorentina e padre indonesiano, fatta di lunghi viaggi fino il ritorno in Italia

dove ora vive in un piccolo paese sull’Appennino tosco-emiliano, in mezzo ai boschi, con il

marito Folco Terzani e i loro due figli.

CULTURA POP

Le pagine di cultura pop della XXII edizione del Libro Possibile sono affidate agli incontri

con:

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Ambrogio Beccaria, che solo questo mese ha vinto la Normandy Channel Race a bordo

della sua barca ‘Alla Grande Pirelli’ ed è stato eletto ‘Velista dell’anno’ dalla storica rivista

italiana ‘Vela’, partecipa al Libro Possibile. Il velista trentunenne presenta il documentario

di cui è protagonista ‘Solitario ma non troppo’ in onda su Sky Sport, a cura del giornalista

e scrittore Michele Masneri. Nato da un’idea di Pirelli, racconta la vita del giovane velista,

anche a chi di vela non sa nulla. Presenta il giornalista sportivo Pierluigi Pardo.

La vita, il sogno e quelle interviste condotte sottovoce, l’iconico volto della programmazione

Rai, Gigi Marzullo partecipa con la ‘La vita è un sogno’ (Rai Libri), raccolta delle più celebri

interviste. Incontri e retroscena con i grandi personaggi del calibro di Sophia Loren, Monica

Vitti, Richard Gere, Woody Allen, Fanny Ardant.

Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia interviene con il nuovo libro ‘Ditemi

sempre di sì’ (HarperCollins). Tra aneddoti, memorie e consigli pratici, Miccio è pronto a

raccontarsi con la creatività e la grinta che lo contraddistinguono.

Federico Palmaroli interviene con i suoi sagaci contrappunti all’attualità raccolti in ‘Come

dice coso’ (Rizzoli), diario di viaggio dell’anno appena trascorso. Un compendio di battute

folgoranti, manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe della

politica. L’autore lo presenta con un one man show non convenzionale e tutto da ridere.

Andrea Scanzi firma del Fatto Quotidiano, conduttore TV, opinionista e autore Paper First,

in occasione dell’anniversario di Lucio Battisti, che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni,

con l’intervento dal titolo ‘Il genio invisibile’ rende omaggio a uno dei più grandi cantautori

della musica italiana, raccontata ripercorrendo ogni snodo, ascesa, volo imprevedibile della

carriera artistica e musicale. Interviene il musicista Gianluca Di Febo.

Decisamente #PensoPositivo con il libro ‘Tutto il mondo di Happy Days’ (Minerva Edizioni)

di Giuseppe Ganelli e Emilio Targia, pubblicato a maggio in occasione del 50°

anniversario di una delle sit-com più amate di sempre. Resta indimenticabile la gioia sottile

e colorata che regalava ogni puntata di HAPPY DAYS. Per anni milioni di persone hanno

spento il mondo e acceso la tv per entrare in casa Cunningham, sedersi da Arnold’s,

camminare accanto a Fonzie. Sembra incredibile, ma finora nessuno, in nessuna parte del

mondo, aveva mai pubblicato un libro che raccontasse nel dettaglio la storia della celebre

serie tv Happy Days, i suoi creatori e i protagonisti delle puntate. La prefazione porta la firma

di Henry Winkler, il celeberrimo interprete di Fonzie, ‘hey !’ La postfazione quella di Max

Pezzali.

Immancabili, come ogni anno, le incursioni comiche sul palco di Dario Vergassola, che –

come da tradizione del Festival – sottopone alcuni ospiti alle sue interviste impossibili.

SPAZIO GIOVANI LETTORI

Per lo spazio dedicato ai giovani lettori del Libro Possibile torna la serata stratopica in

compagnia di Geronimo Stilton, il topo giornalista amato dai bambini di tutto il mondo per

vivere insieme la sua ultima avventura: ‘Geronimo contro Tea’ (Piemme). I due fratelli si

sfidano a caccia di scoop per l’Eco del Roditore. Geronimo Stilton – nato da un’idea di

Elisabetta Dami – è il personaggio di cui Atlantyca Entertainment gestisce i diritti editoriali

internazionali nonché quelli di animazione e di licensing per tutto il mondo. La serie di libri

di Geronimo Stilton, pubblicata in Italia da Edizioni Piemme, è diventata un fenomeno

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globale con 182 milioni di libri tradotti in 51 lingue venduti in tutto il mondo e 3 serie animate

coprodotte con Rai Fiction e distribuite in oltre 130 Paesi.

Si prosegue con: ‘Diario di un sogno possibile’ (Feltrinelli Kids), curato da Simonetta Gola,

moglie di Gino Strada e direttrice della comunicazione di Emergency, che in questo libro

racconta ai più giovani la storia del chirurgo di guerra e fondatore di Emergency, con

illustrazioni a colori di Marcella Onzo; ‘La Repubblica dei Gabbiani’ di Paolo Comentale,

scrittore di storie per bambini e direttore artistico del Teatro Casa di Pulcinella di Bari; ‘Il

Signor non si sa’ (La Meridiana), bizzarra storia di uno strano signore che va a caccia della

sua identità, scritto da Chiara Liuzzi. Il filosofo Armando Massarenti presenta il libro per

ragazzi ‘Aristotele, amico mio’ (ELI edizioni).

“PREMIO LIBRO D’ARTISTA” – Prima edizione

La Fondazione Pino Pascali, nell’ambito del Libro Possibile 2023, presenta la prima edizione

del “Premio Libro d’Artista”, dedicato a una delle più suggestive espressioni di creatività

contemporanea, che ha rappresentato nel tempo – e rappresenta ancora oggi –

un’affascinante manifestazione delle attitudini più autentiche degli artisti che, dalle

Avanguardie storiche in poi, si sono cimentati in questa particolare produzione.

A partire dalla prima metà del Novecento, il libro d’artista è stato considerato un nuovo

ulteriore mezzo di sperimentazione estetica di grandi rappresentanti dell’avanguardia come:

Bruno Munari, Fortunato Depero, Dieter Roth, Edward Ruscha, Vincenzo Agnetti.

Alla luce dell’importanza sempre crescente di questa forma espressiva, la Fondazione

Pascali ha ritenuto doveroso istituire un premio legato al libro d’artista, andando a insignire

Vito Capone, pittore e “scultore della carta”, tra i più prolifici autori pugliesi contemporanei a

livello nazionale e internazionale, che dagli anni Ottanta del Novecento conduce una

peculiare ricerca su questo medium. Il riconoscimento verrà consegnato all’artista nella

giornata inaugurale del Festival “Il Libro Possibile”, il 5 luglio, da Stefano Zorzi e Giuseppe

Teofilo, Presidente e Direttore della Fondazione Pascali.

Al Festival 2023 ci saranno ancora tanti altri nomi, ne citiamo solo alcuni qui di seguito e in

ordine alfabetico:

Mario Benedetto

Luciana Coluccello

Annalisa Corrado e Rossella Muroni

Greta Cristini

Cosimo Damiano Damato e Simona Molinari

Lorella Di Biase

Costanza DiQuattro

Fabrizio Fergola

Malena

Giuseppe Mandrakino Ninno

Ivo Mej

Stefania Mola

Anna Pericle

Emilio Targia

Valeria Tomassini

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Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com o l’app

del Libro Possibile, disponibile per IOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo

reale sul programma.

Media Partner: Sky TG24, Gruppo Norba.

Il Libro Possibile è sostenuto dalla Regione Puglia con il patrocinio del Comune di

Polignano a Mare e del Comune di Vieste.

Direzione artistica del Libro Possibile: Rosella Santoro.

Presidente Libro Possibile: Gianluca Loliva.

DICHIARAZIONI

Vito Carrieri, Sindaco Polignano a Mare (BA)

“Anche quest’anno Polignano ospiterà la XXII edizione del Festival “Il Libro Possibile”. Il

Connubio Polignano/Libro Possibile è indissolubile e storico e rappresenta per tutti i

polignanesi ormai un evento consolidato e imperdibile. Si tratta della mia reale prima

edizione da sindaco, con gli organizzatori ho potuto toccare con mano tutte le complessità

e il lavoro che si svolge per poter mettere su un evento di questa portata. Tuttavia l’obiettivo

finale ripaga da ogni sforzo: diffondere la cultura della lettura, la fruizione delle pagine

cartacee, l’avvicinamento delle nuove generazioni verso la cultura rappresenta per la mia

Amministrazione una missione. In più saremo onorati di trasformare nuovamente il centro

storico del Paese e Piazza Moro in un salotto culturale, riferimento per il sud-est barese e

non solo. Approfitto per ringraziare tutti gli organizzatori della manifestazione, che sono

molteplici, ma riesco a riassumere sicuramente nelle persone di Rosella Santoro e Gianluca

Loliva e Regione Puglia per il contributo fattivo per la riuscita dell’evento”.

Giuseppe Nobiletti, Sindaco Vieste (FG)

“Anche quest’anno il Festival si conferma uno spazio di confronto sulle grandi questioni che

caratterizzano il mondo d’oggi. Vieste per il terzo anno consecutivo, assume un ruolo

cardine tra le capitali della cultura in Puglia grazie anche al Libro Possibile, diventato ormai

il punto di riferimento letterario per i cittadini del nostro territorio e per i tanti ospiti che

soggiornano in questo periodo. Un festival che sottolinea anche il suo forte impegno sui temi

della legalità e della sostenibilità, con incontri di approfondimento sulla tutela dell’ambiente

e su temi economici fino all’analisi storica della politica italiana. Una lunga settimana

culturale che si aprirà con uno spazio dedicato integralmente a incontri in lingua straniera

nella suggestiva piazzetta Petrone”.

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Graziamaria Starace, Assessora Cultura Vieste (FG)

“Il Libro Possibile è un volano culturale di livello internazionale che riteniamo di straordinario

valore e che punta a rilanciare il nostro territorio al centro del circuito culturale e letterario.

Il Libro Possibile mira a diventare un ulteriore richiamo per chi guarda con grande interesse

a Vieste e all’intero comprensorio garganico. La cultura, in questo caso la letteratura, può

essere motore di sviluppo, di crescita, anche economica ed occupazionale, costituendo un

ulteriore straordinario attrattore”.

Emanuele di Palma, Presidente BCC San Marzano

“È fondamentale il concetto di rete. Gli istituti, le fondazioni, gli operatori pubblici e privati

devono aprirsi sempre più a sinergie e collaborazioni. Ognuno deve fare la sua parte, prima

di tutto fissando obiettivi chiari da raggiungere che riguardino la collettività in cui l’impresa

opera e abbiano riscontri concreti sul territorio stesso. In questa direzione si muove il

sostegno che, come banca da 7 anni, diamo ad una manifestazione di grande rilievo

culturale come il Libro Possibile: una buona pratica che ha costruito una rete virtuosa tra

Comuni, Regione e player privati, non solo locali ma anche nazionali, dando un forte spinta

allo sviluppo turistico della nostra Regione. Questo significa più gente che visita la Puglia e

più gente potenzialmente interessata al patrimonio artistico e alle bellezze naturali del

territorio”.

Calendario Polignano