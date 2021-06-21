Rilevazioni del dipartimento della protezione civile della Puglia. A mezzogiorno nel foggiano le temperature sono quasi ovunque superiori ai 35 gradi e vanno oltre quota 37 nel capoluogo mentre Arpinova, non lontano da, Foggia, fa registrare 38,3 gradi come riportato nell’immagine.
Piuttosto inusuale, più caldo a Martina Franca che a Taranto: circa mezzo grado di differenza attoai 35 gradi. Altra zona di gran caldo, l’interno del brindisino :alle 12 temperatura di 37,1 gradi registrata a Mesagne.