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Mezzogiorno: oltre i 38 gradi nel foggiano, Martina Franca più calda di Taranto, temperatura da febbre a Mesagne Inizia in Puglia una parte della settimana in cui sarà raggiunta anche quota 45

21 Giugno 2021
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Rilevazioni del dipartimento della protezione civile della Puglia. A mezzogiorno nel foggiano le temperature sono quasi ovunque superiori ai 35 gradi e vanno oltre quota 37 nel capoluogo mentre Arpinova, non lontano da, Foggia, fa registrare 38,3 gradi come riportato nell’immagine.

Piuttosto inusuale, più caldo a Martina Franca che a Taranto: circa mezzo grado di differenza attoai 35 gradi. Altra zona di gran caldo, l’interno del brindisino :alle 12 temperatura di 37,1 gradi registrata a Mesagne.

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