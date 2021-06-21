Previsioni per oggi: Foggia e Taranto 37 gradi, non molto lontano Bari. Ancora un aumento rispetto alle temperature, già oltre i trenta gradi, di ieri. In Puglia l’inizio dell’estate, oggi (solstizio alle 5,31) coincide con l’assestarsi della bolla africana che renderà per almeno tre giorni, stando alle previsioni, la regione (non l’unica) un forno. In particolare la zona interna centrosettentrionale della Puglia. Il primato si prospetta per la zona ovest del foggiano: fino a 44-45 gradi nei prossimi giorni.
(immagine: fonte protezione civile della Puglia)