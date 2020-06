A margine della performance, Pierluigi Lopalco ha parlato di assembramenti. Non si può pretendere che i titolari di locali facciano i poliziotti né che le forze dell’ordine siano contemporaneamente presenti ovunque. Occorre senso di responsabilità di tutti.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:

La festa della musica non ha confini.

ASL Bari e Regione Puglia aderiscono alla edizione 2020 della manifestazione nazionale organizzata dal ministero dei Beni Culturali, con il coordinamento del ministero della Salute.

Il gruppo The Sound of garage si esibisce nel piazzale esterno dell’Ospedale San Paolo, per un omaggio agli operatori sanitari: Antonio Sanguedolce, alla chitarra; Danny Sivo, voce e chitarra; Fabio Farina alla batteria e Max Sivo al basso. Con loro due ospiti speciali, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco alla chitarra ritmica e il rianimatore Felice Spaccavento alla tastiera.

A fare gli onori di casa, la dottoressa Angela Leaci, direttore medico dell’Ospedale San Paolo.

Nel corso della mattinata interverranno il presidente della Regione Michele Emiliano e il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro.

