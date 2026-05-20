Di seguito il comunicato:

Dopo il successo dei precedenti concerti, la stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani celebra il cuore della primavera con il quinto atteso appuntamento di “Un Tè Classico”. La rassegna – prodotta da Delle Arti ODV-ETS con il patrocinio della Rete Musei di Puglia, il sostegno della Città di Trani e la media partner di Radio Selene – prosegue domenica 24 maggio 2026 alle ore 17:30 (porta ore 17:00) il suo fortunato sodalizio con i Conservatori di Puglia, inaugurando per questo appuntamento una nuova sinergia artistica del Palazzo con un’altra eccellenza della formazione musicale della regione: il Conservatorio Statale di Musica “Nino Rota” di Monopoli.

I riflettori si riaccendono su “Interplay!”, un incontro di energie e sensibilità che esplora la complicità e il dialogo profondo tra gli strumenti. Sotto l’egida di questo titolo, che evoca l’interazione perfetta e lo scambio dinamico della musica d’insieme, il Salone Beltrani si trasformerà ancora una volta in un raffinato salotto d’altri tempi. Protagonisti saranno i componenti del Duo Rosati-De Nitto, costituitosi nel 2024 e in costante crescita artistica all’interno della prestigiosa classe di Musica da Camera del M° Domenico Di Leo presso l’istituzione monopolitana.

Il percorso musicale di questo quinto appuntamento si distingue per un’accurata selezione incentrata sul grande repertorio classico e romantico, mettendo a confronto due giganti della storia della musica attraverso le loro celebri sonate per violoncello e pianoforte.

L’apertura del programma è affidata al genio di Ludwig van Beethoven con la Sonata op. 5 n. 2. Un’opera monumentale in cui il violoncello si affranca definitivamente dal ruolo di mero accompagnamento per farsi interlocutore alla pari del pianoforte, snodandosi tra le atmosfere dense dell’Adagio sostenuto e espressivo, la vivacità dell’Allegro molto più tosto presto e la brillantezza conclusiva del Rondò: Allegro.

Nella seconda parte del concerto, il duo esplorerà l’universo espressivo di Johannes Brahms con la Sonata n. 1 op. 38. Pagina di straordinaria densità emotiva e rigore formale, la sonata si dispiegherà attraverso il lirismo nostalgico dell’Allegro non troppo, le movenze arcaiche e delicate dell’Allegretto quasi Menuetto, per poi culminare nel travolgente impianto contrappuntistico dell’Allegro finale, un vero e proprio banco di prova per l’intesa e la perizia tecnica dei due interpreti.

Ad esibirsi saranno due giovanissimi ma già affermati talenti: il pianista Daniele Rosati (classe 2006), che studia nella classe del M° Roberto Bollea, e la violoncellista Annachiara De Nitto (classe 2009), allieva della MaLeila Shirvani. Nonostante la giovane età, il duo vanta già esibizioni in contesti di rilievo, come la Festa Europea della Musica (giugno 2025) e l’esecuzione integrale del progetto dedicato alle Cinque Sonate per Violoncello e Pianoforte di Beethoven (settembre 2025), sotto la direzione dei Maestri Di Leo e Shirvani. La loro solida formazione è stata inoltre arricchita dalla partecipazione a masterclass di respiro internazionale con musicisti del calibro di Massimo Polidori e Giorgia Tomassi, che hanno permesso loro di affinare ulteriormente l’intesa stilistica e interpretativa.

Come da tradizione della rassegna, l’ascolto sarà impreziosito dal rito del tè con pasticceria artigianale (che sarà servito dalle ore 17:00). Un momento di socialità colta che intende abbattere le distanze tra artisti e pubblico, trasformando il concerto in un’esperienza sensoriale completa tra musica e convivialità. L’eleganza delle porcellane e l’aroma delle miscele accompagneranno le note, rievocando l’atmosfera dei salotti ottocenteschi dove l’arte era, prima di tutto, condivisione e piacere.

Con questo quinto appuntamento di “Un Tè Classico”, Palazzo Beltrani ribadisce la sua missione di centro propulsore per i giovani talenti del territorio, offrendo alla città di Trani un’occasione di alta formazione e godimento estetico.

Il viaggio di “Un tè classico” si concluderà domenica 7 giugno con il raffinato recital “Il canto magico di Ayane”, affidato al soprano Ayane Kodera e alla pianista Anzhelika Kaliuzhna. Un programma che attraverserà le musiche di Donizetti, Bellini, Gounod, Tosti, Fauré, Debussy, Chopin, Rossini e Puccini, unendo lirismo, virtuosismo e poesia.

La partecipazione a “Interplay!” prevede un posto al tavolo con servizio tè. I biglietti (12 euro intero, 10 euro soci partner) possono essere acquistati al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/interplay/295707, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Il biglietto include anche la visita al Museo prima dell’inizio del concerto, offrendo così un’esperienza completa all’interno degli spazi del Palazzo.

È possibile sottoscrivere gli abbonamenti per fruire del cartellone 2026 con varie possibilità: abbonamento socio “Gold”: 500,00 euro a persona con poltrona riservata e ingressi illimitati a tutte le iniziative in programma durante tutto l’anno fino al 31 dicembre 2026; “Musica a Corte” (14 concerti) a 200,00 euro a persona; abbonamento “Teatro a Corte” (4 spettacoli teatrali) a 40,00 euro: tutti gli abbonamenti danno diritto al posto riservato e sono acquistabili esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani. I biglietti per i singoli eventi oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206.

Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l’appeal turistico della bellissima città sul mare. La platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2026. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0g

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it