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Ceglie Messapica: “La bottega di Ludovico”, progetto per ragazzi fra i 14 ed i 20 anni Domani presentazione

21 Maggio 2024
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Di seguito il comunicato:

Mercoledì 22 maggio alle ore 17 presso Retroscena a Ceglie Messapica si terrà la presentazione ufficiale del nuovo progetto di Casarmonica “La Bottega di Ludovico”. Interverranno il Sindaco Angelo PalmisanoMariangela Leporale Ass.ra all’Associazionismo e Partecipazione, Politiche giovanili e Politiche sociali, Chiara Faita dirigente dell’Area Politiche Sociali del Comune di Ceglie Messapica e Mirko Lodedo, presidente dell’Aps Casarmonica.

La Bottega di Ludovico è un progetto destinato ai ragazzi in età compresa tra i 14 e i 20 anni: partecipando a diversi laboratori gratuiti, per un anno, i ragazzi si formeranno e acquisiranno competenze in ambito artistico, tecnico, artigianale, video/fotografico, teatrale e giornalistico attraverso il gioco e la partecipazione, divertendosi in team guidati da esperti e vivendo l’esperienza di “Volontario del festival dei giochi”.

Una possibilità per conoscersi, creare relazioni e formarsi con il gioco.

Attraverso incontri di Partecipazione Facilitata e Community Building, impareranno a relazionarsi fra loro e con la comunità, a prendersi cura degli spazi e delle relazioni.

Impareranno a costruire i giochi di un tempo, seguiti da alcuni maestri di Casarmonica, saranno organizzati degli incontri con gli anziani del paese che racconteranno come si usavano questi giochi e situazioni di gioco “dei loro tempi”. Questo permetterà ai partecipanti di conoscere direttamente dalla fonte i giochi tradizionali e farsene custodi, raccogliendoli in un diario, sia cartaceo che multimediale, attraverso l’utilizzo di fotografie, video e registrazioni audio. Per questo saranno attivati laboratori di Foto/video, registrazioni audio e scrittura creativa.

Avranno la possibilità di frequentare laboratori di narrazione teatrale per la crescita e la consapevolezza del sé rispetto agli altri.

Seguiranno le fasi organizzative del Festival dei giochi e del Ceglie Young Festival affiancando sul campo i professionisti di Casarmonica fino a mettere in pratica tutto ciò che hanno imparato durante le giornate dei Festival.

L’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi, oltre ad una formazione specifica, la possibilità di lavorare in team, scoprire e sperimentare le proprie attitudini, farsi testimoni e portatori di memoria della pratica dei giochi di strada.

Questo progetto vuol essere una best practice che porti i ragazzi a stare insieme per una visione e un obiettivo comuni sancendo l’importanza dell’educazione al saper stare insieme e collaborare nel rispetto dell’altro e delle regole degli spazi comuni.

Tutto questo attraverso il gioco nella sua accezione originaria: sano, divertente e gratuito.

Le attività si svolgeranno a Retroscena in via Beato Angelico a Ceglie Messapica.

La Bottega di Ludovico è  un’idea di Casarmonica in partenariato con il Comune di Ceglie Messapica e finanziato nell’ambito del “Fondi di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del terzo settore / artt. 72 e 73 n. DLgs. N117/2017 – Avviso Puglia Capitale Sociale

La partecipazione ai laboratori è gratuita

per info e iscrizioni 3889344272

 


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