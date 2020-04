Di seguito un comunicato diffuso da Asl Brindisi:

Prosegue l’indagine epidemiologica nella provincia di Brindisi con un totale di 301 tamponi effettuati nella giornata di oggi tra ospedali, residenze sanitarie e strutture territoriali.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito 251 tamponi: 114 nella Rsa Medihospes di Ostuni (58 ai degenti e 56 al personale), 47 nel Ppit, Punto di primo intervento territoriale 118 del Presidio territoriale assistenziale di Ceglie Messapica a operatori sanitari e soccorritori, 90 tamponi a domicilio a persone potenzialmente sospette. I risultati saranno resi noti nei prossimi giorni.

Nell’ospedale Perrino sono stati effettuati 50 tamponi a degenti e operatori, secondo la programmazione in corso. Negli altri ospedali no Covid si procede secondo le indicazioni del medico competente e comunque in caso di necessità. A Francavilla Fontana finora sono stati eseguiti in tutti i reparti.

Nella residenza Il Focolare, la Asl continua a garantire l’assistenza medica e infermieristica. Un’assistente sociale, in collaborazione con la referente della struttura, mantiene quotidianamente i contatti con i familiari per aggiornarli sullo stato di salute dei degenti.

Nei laboratori di analisi del Di Summa e del Perrino ieri sono stati processati 167 tamponi. Il bilancio dell’attività dei laboratori viene chiuso ogni giorno in tarda serata.

I ricoverati nell’ospedale Perrino, infine, sono 41, di cui quattro in terapia intensiva.

Di seguito un comunicato diffuso da Universo salute:

Nel pomeriggio di domenica, tre pazienti della RSSA San Giuseppe di Canosa di Puglia, chiusa temporaneamente, sono stati ricoverati presso l’Hospice di Universo Salute, a Bisceglie. I pazienti, risultati negativi al doppio tampone faringeo per la ricerca di infezione da COVID 19, sono ospitati in camere singole in regime di isolamento. Il Capo Dipartimento dei Distretti della Asl Bat, dr. Giuseppe Coratella, ha evidenziato che il trasferimento all’Hospice ha carattere d’urgenza e di eccezionalità.

Intanto permane sotto rigido controllo l’organizzazione assistenziale presso le sedi di Bisceglie, Foggia e Potenza di Universo Salute in questa delicata fase di emergenza Covid-19.