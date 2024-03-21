Di seguito un comunicato diffuso dall’orchestra della Magna Grecia:

“Maria Maddalena” di Garth Davis, è il secondo titolo all’interno del “Mysterium Film” in programmazione giovedì 21 marzo alle 20.00 al cinema-teatro Orfeo (via Pitagora, 80 a Taranto). Ingresso 5euro (099/4533590).

Film principalmente girato nel Sud Italia (Matera, Gravina in Puglia e Crispiano fra i set cinematografici), racconta di una giovane Maria, nata a Magdala sul lago di Tiberiade, che superando molti contrasti tra la gente del suo tempo, decide di seguire le parole di Gesù di Nazareth.

Questo film, come il precedente, programmato la scorsa settimana (“Green border” di Agnieszka Holland), sarà presentato dal critico cinematografico Massimo Causo e dall’operatore culturale Adriano Di Giorgio.

A proposito del film di Garth Davis interpretato da Rooney Mara e Joaquin Phoenix, è quasi automatico pensare a titoli quali “Il Re dei Re” (1961) o “La più grande storia mai raccontata” (1965). Ma si può anche arrivare a momenti più vicini a noi e citare “Exodus” (2015) di Ridley Scott. In questo modo copriamo un ampio tratto di storia del cinema utile a far capire il modo con cui Hollywood ha inteso accostarsi in epoche differenti ai testi religiosi più profondi e più vicini al cuore dei fedeli in tutto il mondo.

In un simile contesto si muove anche “Maria Maddalena” (2018), ulteriore approccio che conferma l’atteggiamento sostanzialmente ripetitivo nei confronti delle stesse tematiche. Va sottolineato che il film alla sua uscita è stato distribuito nelle sale italiane in coincidenza con il periodo della Quaresima, evidentemente per coinvolgere il pubblico in un momento forte del calendario liturgico, catturando l’attenzione sotto il profilo spettacolare e generoso nel disegno dei personaggi.

Nella Terra Santa del primo secolo, Maria Maddalena è una giovane donna che abbandona la propria famiglia e il piccolo villaggio di pescatori in cui è nata per unirsi a un movimento nuovo. Ispirata da Gesù di Nazareth, dalla sua carismatica guida e dai suoi insegnamenti, Maria si incammina con gli altri discepoli per il viaggio verso Gerusalemme, ritrovandosi al centro del momento fondante del Cristianesimo.