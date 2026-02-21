Il Lecce ha giocato senza timore nei confronti della capolista. Ha retto bene difensivamente, si è proposto in attacco alcune volte.

Alla mezz’ora del secondo tempo il vantaggio dell’Inter con Mkhitharyan. Dopo sette minuti il raddoppio dei nerazzurri con Akanji. Due subentrati, sugli sviluppi di due calci d’angolo di Di Marco, hanno risolto la complicata trasferta dell’Inter in Puglia.

Bastoni fischiato. Tanto e non inaspettatamente. Per l’intera sua partecipazione alla partita odierna. Anche quando, al 42′ del secondo tempo, appena ammonito è stato sostituito. Ammonizione “spesa” dal difensore che, diffidato, salterà Inter-Genoa e tornerà in Milan-Inter.

Sostenitori interisti sostengono che il leccese Cheddira abbia simulato di avere subito il fallo per il quale è stato ammonito De Vrij.