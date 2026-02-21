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Il jingle di Sanremo 2026 è del salentino Welo "Emigrato"

21 Febbraio 2026
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Manuel Mariano ha già vinto il suo festival di Sanremo. Il jingle ufficiale dell’edizione 2026 è il suo “Emigrato” scelto fra le varie proposte.

Welo, appunto Manuel Mariano che è un musicista 26enne di Brindisi, aveva partecipato alla fase preliminare di Sanremo giovani e, pur non arrivando alle cinque serate della manifestazione in programma la prossima settimana, ha visto scelto il suo brano da Carlo Conti, per introdurre Sanremo 2026.

Di seguito la comunicazione del Comune di Lecce:

La Città di Lecce si congratula con Welo, cantautore e rapper leccese, al quale il direttore artistico Carlo Conti ha affidato la sigla del prossimo Festival di Sanremo. Un incarico prestigioso che porta il talento salentino su uno dei palcoscenici più importanti della musica italiana e che rappresenta motivo di soddisfazione e orgoglio per tutta la comunità.
Il sindaco Adriana Poli Bortone, la Giunta e il Consiglio comunale esprimono apprezzamento per questo traguardo che valorizza l’impegno e il percorso artistico di un giovane cresciuto nella nostra città. Welo era stato protagonista il 30 dicembre in piazza Sant’Oronzo con il concerto “Pop out” per Leccègiovani, nell’ambito del programma Capodanni di Puglia, confermando un legame forte con il territorio.
Dopo la finale a Sanremo Giovani, questo nuovo risultato segna un passaggio ancora più significativo nel suo cammino professionale. Lecce continua a investire sui giovani, sulla cultura e sul merito, sostenendo percorsi che rafforzano l’identità e la creatività della nostra comunità.

 

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