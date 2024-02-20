Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



È previsto per mercoledì 21 febbraio 2024, ore 19:00, presso Palazzo dell’Università di Martina Franca (Sala Quarto Stato) l’incontro pubblico “Intelligenza artificiale e Democrazia” su iniziativa di Amore e Politica: laboratorio culturale, quest’ultimo, animato dall’Avv. Luca Conserva. Che futuro ci aspetta? Per questo saranno coinvolti esperti che offriranno i rispettivi punti di vista: nel campo filosofico, politico, costituzionale, psicologico singolo e di massa. Da queste traiettorie tematiche domanda di fondo, quindi, muove la traccia comune del dibattito che modererà Cinzia Cofano e che prevede, pertanto, i seguenti interventi: – – – – Avv. Luca Conserva, Presidente dell’Associazione Artigiana di Martina Franca ed ideatore di Amore e Politica; Prof. Mario Castellana, ordinario di Filosofia della Scienza all’Università del Salento (prefatore dell’opera Spirito e Popolo); Dott. Alessandro Montrone, psicologo e psicoterapeuta; Avv. Angelo Lucarella, docente dell’Università di Napoli Federico II, già vice presidente della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico. L’incontro culturale, segnato anche dal patrocinio dell’Università Federiciana popolare, sarà registrato e messo in onda con differita da Librinstreaming.