Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dopo aver assaggiato e valutato quasi trecento lievitati provenienti da tutta Italia, la commissione tecnica della quarta edizione di “Divina Colomba”, concorso organizzato da Goloasi.it con lo scopo di valorizzare la produzione artigianale del dolce tipico pasquale e premiare la “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale” e la “Miglior Colomba Artigianale Creativa” italiane, ha selezionato i quaranta lievitati finalisti, venti per categoria, per trentotto artigiani che si contenderanno i due podi in occasione della finale di lunedì 7 marzo 2022.

Appuntamento presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari e in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del contest a partire dalle ore 10:00, quando toccherà ancora una volta alla giuria composta da sette professionisti del settore ripetere gli assaggi per selezionare la più buona colomba artigianale d’Italia in entrambe le categorie del concorso: tradizionale, con canditi di agrumi, e creativa, per la quale ad essere premiati saranno gli abbinamenti unici. A sedere al tavolo degli assaggi saranno ancora una volta il presidente di giuria Giambattista Montanari e poi Francesco Borioli, Beniamino Bazzoli, Massimo Ferrante, Giuseppe Mancini, Andrea Barile e Matteo Dolcemascolo.

“Inizialmente il regolamento prevedeva quindici finalisti per ogni categoria, ma visto l’elevatissimo livello dei lievitati in gara, in accordo con la commissione tecnica, abbiamo deciso di dare la possibilità a più artigiani di contendersi i titoli, espandendo a venti il numero di colombe in finale per categoria. – ha precisato Massimiliano Dell’Aera, ideatore del concorso – Sono molto soddisfatto della qualità raggiunta in questa quarta edizione di Divina Colomba, il cui obiettivo è proprio quello di valorizzare e contribuire alla crescita qualitativa dei lievitati artigianali, anche grazie ai suggerimenti e consigli dei professionisti coinvolti”.

Divina Colomba è il contest che Goloasi.it organizza, con grande trasparenza e meticolosità, per premiare la Migliore Colomba Artigianale d’Italia, puntando particolare attenzione al rispetto del disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e all’utilizzo del lievito madre. La commissione valuta ogni colomba secondo alcune caratteristiche fondamentali: rispetto del disciplinare, creatività (per la categoria miglior colomba creativa), peso, quantità di inerti, gusto, forma, sofficità, profumo, alveolatura, taglio e cottura.

Oltre ai premi ai migliori lievitati, in occasione della finale sarà conferito anche un riconoscimento al Miglior packaging.

Tutte le informazioni sull’evento sono sul sito www.goloasi.it e sulla pagina Facebook Divina Colomba.

FINALISTI “MIGLIOR COLOMBA ARTIGIANALE TRADIZIONALE”

Gianluca Bada – La Dolcevita (San Pietro Vernotico – Br – Puglia)

Vincenzo Baiano – Caffè Baiano (Marano di Napoli – Na – Campania)

Antonio Caputo – Antonio Caputo Pasticcere (Altamura – Ba – Puglia)

Giacomo Carraro – Pasticceria le Noir (Borgoricco – Pd – Veneto)

Claudio Colombo – Pasticceria Colombo (Barasso – Va – Lombardia)

Antonio Fabozzi – Pasticceria Fabozzi (Casal di Principe – Ce – Campania)

Fabrizio Ferrarini – Forneria F.lli Ferrarini (Castelletto di Leno – Bs – Lombardia)

Francesco Fiore – Francesco Fiore Lievitati (Benevento – Bn – Campania)

Bruno Giordano – Caffetteria della Villa (Massafra – Ta – Puglia)

Francesco Iazzetta – Pasticceria Iazzetta (Cardino – Na – Campania)

Stefano Lorenzoni – Arte Dolce Pasticceria (Monte San Savino – Ar – Toscana)

Riccardo Manduca – Solo da Manduca (Aprilia – Lt – Lazio)

Antonio Masulli – Caffè Masulli 1927 (Somma Vesuviana – Na – Campania)

Gianfranco Nicolini – Pasticceria Romana (Porto Recanati – Mc – Marche)

Michele Pirro – Cafè Noir (San Marco in Lamis Fg – Puglia)

Damiano e Valentino Rizzo – Pasticceria San Francesco (Spezzano della Sila – Cs – Calabria)

Vito Saccente – Panificio Saccente (Palo del Colle – Ba – Puglia)

Luca Santini – Pasticceria Alberini (Pesaro – Pu – Marche)

Italo Vezzoli – Italo Vezzoli (Carobbio degli Angeli – Bg – Lombardia)

Riccardo Zandonà – Antichi Sapori Pane & Pasticceria (Isola della Scala – Vr – Veneto)

FINALISTI “MIGLIOR COLOMBA ARTIGIANALE CREATIVA”

Luca Busiol – Panificio Pasticceria Busiol (Codognè – Tv – Veneto)

Stefano De Cia – Arteliè (Limena – Pd – Veneto)

Marianna Di Dio – Bar Pasticceria Valentino (Castellaneta – Ta – Puglia)

Angelo Digrottola – L’Arciere Rosso (Venosa – Pz – Basilicata)

Francesco Fiore – Francesco Fiore Lievitati (Benevento – Bn – Campania)

Pompilio Giardino – Panificio Pompilio (Ariano Irpino – Av – Campania)

Rosetta Lembo – Pasticceria La Ruota (Perdifumo – Sa – Campania)

Andrea Lo Brutto – Pasticceria Reale (Castrofilippo – Ag – Sicilia)

Domenico Lopatriello – Pasticceria Mirò (Montalbano Jonico – Mt – Basilicata)

Stefano Lorenzoni – Arte Dolce Pasticceria (Monte San Savino – Ar – Toscana)

Daniele Milo – Bar Pasticceria Pagi (Angri – Sa – Campania)

Costantino Montemitro – Delice (San Nicandro Garganico – Fg – Puglia)

Piero Netti – Chantilly Pasticceria (Castellana Grotte – Ba – Puglia)

Angelo Petrina – Panificio Santa Rita Adrano (Adrano – Ct – Sicilia)

Roberto Rigacci – Rigacci ’48 (Firenze – Fi – Toscana)

Sergio Scovazzo – Grano (Santena – To – Piemonte)

Samuele Segala – Panificio Pasticceria Segala (Fumane – Vr – Veneto)

Fausto Siano – Pasticceria Siano (Nocera Superiore – Sa – Campania)

Guido Sparaco – Pasticceria Sparaco (Castel Morrone – Ce – Campania)

Beatrice Volta – Come Una Volta (Quarrata – Pt – Toscana)