L’uomo, asintomatico, arrivato da recente periodo dalla Cina è anda a cena con gli amici. Nel lodigiano, Codogno. Tre contagiati: un 38enne, sua moglie insegnante incinta di otto mesi e di un amico. I tre sono in terapia intensiva e in isolamento al.”Sacco” di Milano. In quanto a Codogno la Regione Lombardia indica agli abitanti di quella località di evitare di uscire da casa. Questa è, in Italia, la situazione più grave in relazione al corona virus.