Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Ultimo atto della IX Mostra del Cinema di Taranto «Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente». Sabato 20 dicembre una serie di appuntamenti tra proiezioni di film, un concerto che è unione tra i popoli e la premiazione del concorso internazionale. Ma la giornata si preannuncia particolarmente intensa già dal mattino quando, alle ore 10 a Spazioporto, arriverà Moni Ovadia che, insieme a Rean Mazzone, presenterà il suo film “La terra senza” con l’introduzione del direttore artistico della Mostra, Mimmo Mongelli. A seguire, dibattito tra Moni Ovadia e Annalisa Adamo su “Cultura ebraica e sionismo”.

Ovadia ha pubblicato saggi e libri sulla storia e la cultura ebraica, contribuendo a far conoscere al grande pubblico tradizioni e storie spesso trascurate. Molto attivo nel dibattito pubblico, difende i valori di tolleranza, diritti umani e dialogo tra religioni e affronta temi come memoria storica, identità e convivenza tra culture diverse. È nato a Sofia, in Bulgaria, in una famiglia ebraica sefardita e si è trasferito in Italia da bambino. La sua carriera spazia tra teatro, cinema, televisione e musica, con particolare attenzione alla tradizione ebraica e alla cultura klezmer. La sua produzione artistica e intellettuale lo ha reso uno dei principali interpreti della cultura ebraica in Italia.

Rean Duilio Mazzone è fotografo, editore e produttore tra le figure più attive nel dialogo culturale tra Italia, Mediterraneo e America Latina. Fondatore del Centro NEF e autore di volumi fotografici di rilievo internazionale. Dirige la storica casa editrice Ila Palma e ha guidato le Edizioni Associate, ricevendo il Premio Cultura della Presidenza del Consiglio. Ha prodotto film diventati cult, opere d’autore e documentari pluripremiati. Oggi sviluppa lungometraggi, la serie “La mafia non lascia tempo” e la piattaforma CineUtopia, cinema on demand attivo dal 2025.

Nel pomeriggio, la Mostra del Cinema di Taranto si sposta al Mudit, il Museo degli Illustri Tarantini (ore 16) per il workshop Louis Nero “Coproduzione internazionale: uno sbocco del cinema italiano per uscire dalla crisi”. A seguire, proiezioni di corti italiani della sezione Extra 4. Si comincia alle 17:30 con la visione di “Echos of Forgotten Legends” di Massimo Cerbera che sarà presente alla proiezione; alle 18 “Gocce di luce” di Silvia Monga, alle 18:30 “Quando piove a Baden Baden” di Alessandro Soetje. Poi, alle 19, “Cussiah! L’albero più bello” di Mimmo Mongelli che sarà presente.

In serata a Palazzo Pantaleo la festa di premiazione con il concerto “Un canto, due popoli” del gruppo Shanah Tovah (ore 20:30). Voce Nadia Martina, fisarmonica Fabio Zurlo, violino Gianpaolo Saracino, clarinetto Vincenzo Grasso e percussioni Ovidio Venturoso. Con loro la musica diventa ponte, spazio neutro e voce di una umanità condivisa.

A seguire, l’ospite d’onore Marcello Fonte, regista e attore, considerato una delle voci più originali e sensibili del cinema italiano. Si è fatto notare in “Corpo celeste”, “L’intrusa” e “Io sono Tempesta”. Nel 2015 ha debuttato alla regia con il film autobiografico “Asino vola”. Il riconoscimento internazionale è arrivato nel 2018 con “Dogman” di Matteo Garrone: la sua interpretazione gli è valsa il Premio per il Miglior Attore a Cannes, oltre agli European Film Awards e al Nastro d’Argento. Sarà lui ad annunciare i nomi dei film vincitori del contest internazionale. Verrà inoltre consegnato un premio speciale alla carriera a Roberto Gambacorta, produttore indipendente del cinema italiano. Infine, la presentazione dell’Istituto Levante per la cultura.

Il programma completo è consultabile su www.mostracinemataranto.org e pagine Facebook “Mostra del Cinema di Taranto” e Instagram “mostracinemataranto”.

La Mostra del Cinema di Taranto “Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente” è sostenuta dal Poc Puglia 2021-2027, Area tematica 06-Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali”, Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia. L’evento è realizzato con la partecipazione del Comune di Taranto.

Patrocini: Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Leporano, Comune di San Giorgio Jonico, Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Jonian Dolphin Conservation, Mosfilm, Giornate del Cinema di Cartagine, Gaza International Festival For Women’s Cinema, Babele Aps, Alzaia Aps, La Giraffa Onlus, Fai delegazione Taranto, Lumsa Taranto, Università degli Studi di Bari, Accademia Belle Arti Bari, Pugliesi Nel Mondo-Regione Puglia, Rai Puglia, Apulia Film Commission.