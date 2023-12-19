Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Villa Castelli:

Si terrà sabato 23 dicembre 2023 alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Castelli (Br) la Serata di Premiazione del 1° Premio Letterario “Una Piazza di Libri” – Città di Villa Castelli. Saranno premiati i primi tre posti della sezione poesie e racconti brevi, ulteriormente suddivisi in categoria giovani e adulti.



Il Premio organizzato da Villa Castelli On Line Aps, in collaborazione con Libreria Francavillese e Associazione di Promozione Sociale Estia, ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Villa Castelli che hanno riconosciuto l’importanza di iniziative culturali di questo tipo, nell’arricchimento della comunità.

Le opere premiate saranno presentate da scrittori provenienti da tutto il territorio nazionale.

Durante la serata di premiazione, saranno presenti le opere dell’artista Enza Schiavoni e le letture dei componimenti premiati saranno curate dalla talentuosa Alessia Scatigna. Inoltre, ci saranno intermezzi musicali eseguiti dal maestro Gabriele Cavallo pianista e compositore e da Valerio Pignatelli con l’obiettivo di creare un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Il 1° Premio Letterario “Una Piazza di Libri” – Città di Villa Castelli è un’iniziativa che pone al centro la passione per la scrittura e l’amore per la lettura nella società contemporanea. Villa Castelli si conferma un punto di riferimento culturale nell’ambito letterario, grazie a eventi di questa portata che coinvolgono e stimolano la comunità locale.