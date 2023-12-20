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Team Altamura chiude il girone di andata con sei punti di vantaggio su Martina e Nardò Calcio serie D girone H: risultati delle squadre pugliesi

20 Dicembre 2023
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Calcio serie D girone H, risultati delle partite odierne:

Barletta-Angri 1-2, Bitonto-Casarano 0-1, Città di Gallipoli-Martina 0-2, Gelbison-Fidelis Andria 0-1, Manfredonia-Gravina in Puglia 2-1, Matera-Team Altamura 0-1, Nardò-Santa Maria Cilento 2-0, Paganese-Città di Fasano 2-1, Rotonda-Palmes 5-0. Classifica dopo 17 giornate: Team Altamura 39; Martina, Nardò 33; Casarano 30; Fidelis Andria 28; Matera 27; Paganese 25; Rotonda 23; Città di Fasano 22; Barletta, Gelbison, Manfredonia 21; Angri 20; Santa Maria Cilento 18; Gravina in Puglia 16; Bitonto, Palmese 13; Città di Gallipoli 12.

 

 

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