Tolo Tolo da capodanno ma non solo Checco Zalone. C’è Six underground con Taranto in onda su Netflix già dal 13 dicembre, a fine gennaio “Odio l’estate” con Aldo, Giovanni e Giacomo girato in Puglia così come, dal 27 febbraio, “Si vive una volta sola” di Carlo Verdone. Ma da ieri è nelle sale un’autentica opera d’arte: “Pinocchio”, regia di Matteo Garrone. La favola più famosa del.mondo, del toscano Carlo Collodi, è ambientata per varie scene in Puglia dove la lavorazione del film con un commovente Roberto Benigni è durata sette settimane. Il teatro di Mangiafuoco, a Noicattaro; il mare della balena, fra Polignano a Mare e Monopoli; l’ulivo del grillo parlante, ad Ostuni.