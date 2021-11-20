Immagine: fonte emsc-csem.org
Magnitudo poi rimodulata: 3,5. Epicentro in mare, a quindici chilometri da Livorno. Scossa registrata alle 6,21 seguita da alcune scosse di assestamento.
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