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Terremoto di magnitudo 3,5 al largo di Livorno Alle 6,21 con epicentro nel mare della Toscana

20 Novembre 2021
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Immagine: fonte emsc-csem.org

Magnitudo poi rimodulata: 3,5. Epicentro in mare, a quindici chilometri da Livorno. Scossa registrata alle 6,21 seguita da alcune scosse di assestamento.


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