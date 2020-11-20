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Puglia: nella settimana 11-17 novembre la corsa del contagio Rapporto Gimbe

20 Novembre 2020
20201119 Tabella

Di Francesco Santoro:

«Se da un lato in tutte le Regioni, eccetto la Puglia, si riduce l’incremento percentuale dei casi, dall’altro i casi attualmente positivi aumentano ovunque tranne che in Valle D’Aosta». Le parole del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, sottolineano le attuali difficoltà nella lotta al Covid. E i dati del monitoraggio settimanale (11-17 novembre) sull’evoluzione della pandemia confermano che il contagio nella terra degli ulivi corre. Gimbe certifica la crescita del numero degli attualmente positivi per 100mila abitanti, salito a 660, con una percentuale di incremento del 32,7 per cento; mentre si registrano 860 casi testati per 100mila abitanti con un rapporto tra positività riscontrate e casi testati del 26,1 per cento (era del 18,8). La percentuale relativa ai posti letto occupati dai pazienti contagiati dal Coronavirus in terapia intensiva, invece, è del 41 per cento. Mentre la percentuale dei posti letto occupati dai malati Covid nella cosiddetta area medica degli ospedali pugliesi è del 43 per cento. La fondazione indipendente, infine, lancia l’allarme sulle ospedalizzazioni: «La soglia di occupazione del 40% definita dal ministero della Salute per pazienti Covid nei reparti di area medica è stata superata in 15 Regioni (Puglia compresa ndc) e quella del 30% nelle terapie intensive in 17. Se le rispettive medie nazionali hanno raggiunto il 51% e il 42%, in diverse Regioni i valori sono molto più elevati e alcuni ospedali sono allo stremo». I pazienti «stanno progressivamente “cannibalizzando” i posti letto di altri reparti -commenta Cartabellotta- limitando la capacità di assistere pazienti con altre patologie».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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