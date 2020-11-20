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Puglia, maltempo: allerta, codice arancione per il foggiano Protezione civile, previsioni meteo: temporali e vento fino a burrasca forte con forti mareggiate

20 Novembre 2020
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta, entrambi con validità dalle 8 per 24-36 ore.

IMG 20201120 054015Il primo fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderatifino ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo fa riferimento a “venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti settentrionali, in estensione sulla Puglia. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: livello di attenzione, codice giallo, per l’intera regione.


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