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Puglia, maltempo: allerta, codice arancione ad eccezione del Salento Protezione civile, previsioni meteo

20 Novembre 2020
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per 24 ore. Sì prevedono “precipitazioni: Diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale e jonica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; Venti: di burrasca o burrasca forte nord orientali sul versante adriatico.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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