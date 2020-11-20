Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per 24 ore. Sì prevedono “precipitazioni: Diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale e jonica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; Venti: di burrasca o burrasca forte nord orientali sul versante adriatico.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.