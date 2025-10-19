Il messaggio è chiaro: lentezza, attenzione al paesaggio e rispetto per l’ambiente sono i veri protagonisti. I partecipanti si sono diretti verso Monopoli e si sono poi misurati su tre percorsi:

“Corto” di 50 km

di “Medio” di 110 km

di “Audace” di 160 km, la sfida eroica per i ciclisti più esperti.

Lungo i tracciati, l’attenzione alla cultura e all’enogastronomia locale sarà massima: i ristori sul percorso offriranno prodotti pugliesi d’eccellenza, mentre tra le tappe iconiche come il porto antico di Monopoli, Valle d’Itria, Locorotondo, Alberobello quest’anno il percorso si farà tappa anche ad Egnazia con visite guidate che arricchiranno l’esperienza dei ciclostorici partecipanti.