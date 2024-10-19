Di seguito il comunicato:

Il “Trofeo Italia Esordienti B e A – Mister Judo XXX” iniziato venerdì 18 ottobre al PalaMazzola di Taranto con le operazioni di peso degli atleti, proseguito sabato 19 ottobre 2024 con la Gara categoria maschile esordienti B, domenica 20 ottobre vede svolgersi la Gara categoria femminile esordienti B e la Gara categoria maschile e femminile esordienti A.

La manifestazione è inserita nel Circuito nazionale esordienti Regione Puglia, gara valevole per l’acquisizione dei punteggi nella ranking list nazionale, e ha come fine il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal programma nazionale agonistici della Fijilkam – Settore Judo con particolare riferimento alle iniziative relative al programma eventi dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Il grande evento sportivo è organizzato dalla Fijilkam- Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, la Palestra ASD e Uisp Sport per tutti ed è patrocinato dall’assessorato allo sport della Regione Puglia, dal Comune di Taranto e dal Comune di Martina Franca.

Insieme ai mille jodoka provenienti da tutta Italia la presenza di staff, accompagnatori e pubblico per un totale di circa 3.000 presenze. Oltre all’aspetto strettamente sportivo, la manifestazione intende contribuire alla promozione del territorio del Comune di Martina Franca e del Comune di Taranto, delle loro eccellenze enogastronomiche e delle bellezze paesaggistiche e culturali. All’interno del PalaMazzola, infatti, è allocata un’area dove è possibile degustare prodotti tipici locali e di ricevere gadget e materiale informativo relativo ai territori ospitanti. In collaborazione con le Associazioni Ecomuseo della Valle d’Itria e Cooperativa Serapia vengono organizzate visite guidate gratuite nel centro storico e all’interno del Palazzo Ducale di Martina Franca e all’interno della Riserva Naturale Orientata “Bosco delle Pianelle” (condizionato ciò dal maltempo, ndr.).

“La manifestazione quest’anno coincide con il Word Judo Day, giornata in cui la Federazione Internazionale di Judo e l’intera comunità del judo celebrano il World Judo Day il 28 ottobre – commenta Lorenzo Micoli, Presidente ASD la Palestra – . Per noi Ottobre è promozione non solo del Judo ma dello sport in generale E’ in corso, infatti, “PROVA LO SPORT” nelle strutture della Polisportiva Arci Martina e della Palestra asd che sta dando ottimi risultati dovuti alle numerose partecipazioni di giovani atlete e atleti che hanno apprezzato le nuove proposte e attrezzature delle due società sportive. Ma abbiamo voluto essere anche protagonisti della campagna di comunicazione promossa dalla Regione Puglia contro la violenza sulle donne “Allenati contro la violenza”, convinti come siamo che attraverso lo sport si possono raggiungere risultati straordinari in questo campo”.