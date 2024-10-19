Si gioca con inizio alle 15 la partita Lecce-Fiorentina per il campionato di calcio di serie A.
In serie C girone C, tra le gare odierne, Foggia-Catania e Trapani-Audace Cerignola (ore 15); Messina-Monopoli (ore 17,30); Crotone-Taranto (ore 19,30).
Serie D girone H, le partite in programma oggi: Brindisi-Costa d’Amalfi, Francavilla in Sinni-Manfredonia, Nardò-Fidelis Andria, Matera-Casarano, Nocerina-Gravina in Puglia (ore 15); Virtus Francavilla Fontana-Palmese (ore 15,30); Città di Fasano-Martina (ore 16).