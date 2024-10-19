Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Domenica 20 ottobre a Lecce si conclude l’undicesima edizione di dal 2013 dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con il coordinamento di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private, da mercoledì 16 il festival ha prosposto un fitto 90 appuntamenti e 200 speaker italiani e internazionali. L’ultima giornata del festival si chiuderà con tre monologhi e una presentazione|concerto. Dalle 19:45 alle Officine Cantelmo, la giornalista Marianna Aprile presenterà “Border Lives – Vite oltreconfine“, una riflessione attorno a quei confini che qualcuno dichiara di voler difendere e che altri sono invece costretti ad attraversare. Alle 21 nel Tearino del Convitto Palmieri, una speciale “puntata” live di “Taccuini: viaggio nell’archivio e nella vita di Tiziano Terzani“. Curato dalla giornalista Annalisa Camilli e prodotto da Internazionale in collaborazione con Archivissima, il podcast celebra la vita del reporter in occasione dei vent’anni dalla sua morte (28 luglio 2004-28 luglio 2004). Sempre alle 21 ma alle Officine Cantelmo, in scena “Il secolo è mobile – La storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro“, un monologo multimediale dello scrittore, giornalista e regista Gabriele Del Grande, prodotto da Zalab in collaborazione con Cinemazero. Il festival si concluderà alle Officine Culturali Ergot dalle 22:00 con la presentazione di “Sotto traccia. Una storia indie contemporanea” di Hamilton Santià (effequ), intervistato da Bianca Chiriatti. Durante e dopo l’incontro Lele Spennato (voce) e Marcello Zappatore (chitarra) proporranno una selezione di brani di Nirvana, Weezer, Smashing pumpkins, Radiohead, Oasis, Massive attack, The strokes, Lcd Soundsystem, The national, Bon Iver. La giornata prenderà il via già alle 10 da Gusto Liberrima con l’ultima Colazione sul Futuro, un momento di riflessione e rassegna stampa del festival guidato da Giulia Maria Falzea e Pierpaolo Lala. Alla Biblioteca OgniBene, contemporaneamente, si terrà il laboratorio “Il bambino scienziato – Il laboratorio Montessori“. Alle 11, sarà possibile partecipare alla visita guidata del Lecce Barocco Tour a cura di LeccEcclesiae – Artwork. Alle 12, tre eventi si svolgeranno in parallelo: alla Libreria Palmieri, Marco Montanaro e Paolo Landi discuteranno del libro “Dalla parte di Chiara. Il caso Ferragni e la società incivile” (KrillBooks); alla Libreria Liberrima, Giorgio Simonelli presenterà “Quasi gol. Storia sentimentale del calcio in TV” (Manni), alle Officine Culturali Ergot, Daniela Finocchi e Michela Marocco parleranno di “Con forza e intelligenza – Aida Ribero (1935-2017)“, in collaborazione con la Casa delle donne di Lecce. Sempre dalle 11, al Museo Castromediano (non al Parco Archeologico di Rudiae), dopo una visita guidata l’antropologa Elisabetta Moro presenterà “Sirene. Il mistero del canto” (Marsilio) e a seguire Leuca, concerto acustico di Rachele Andrioli e Coro a Coro. Nel pomeriggio, alle 17:00, nella Biblioteca OgniBene, si discuterà di “Lingua Madre Duemilaventiquattro. Racconti di donne non più straniere in Italia” con la curatrice Daniela Finocchi, le autrici Maral Shams e Sayaka Miyamoto e la giornalista Giorgia Salicandro. Alle 17:15, in contemporanea, al Convitto Palmieri, si svolgeranno due incontri: nel Teatrino Giuseppe Remuzzi con “Le sanguisughe di Giulietta” (Solferino), un’analisi del progresso della medicina e delle sue contraddizioni mentre nella Sala 500, Davide Sisto parlerà di “Virtual Influencer e delle vite digitali” (Einaudi), in dialogo con Vera Gheno. Alle Officine Cantelmo, sempre dalle 17:15, sarà proiettato il film “Afrin nel mondo sommerso” del regista greco Angelos Rallis che sarà in sala con Fabio Leli (responsabile della distribuzione The Piranesi Experience), la ricercatrice Michela Trinchese e il regista e sceneggiatore Renato Chiocca. Alle 18:30, ci saranno altri tre eventi: alla Sala 500 del Convitto Palmieri, Alessandro Giammei presenterà “Gioventù degli antenati. Il Rinascimento è uno zombie” (Einaudi) con Loredana De Vitis, alle Officine Culturali Ergot Anna Paola Cavalieri dialogherà sul tema della menopausa con Barbara Caiulo nel libro “Senza paura di cambiare” (Mondadori). Al Teatrino del Convitto Palmieri, Nicoletta Polla-Mattiot presenterà “Sogni su misura. come la moda ha cambiato il tessuto sociale italiano” (Luiss University Press) con l’assessore regionale Alessandro Delli Noci, Maria Cristina Rizzo (presidente Fondazione Le Costantine), Anna Matteo (digital transformation Director & Chief Information Officer at OVS), Valentino Nicolì (presidente confindustria Lecce) e la giornalista Fabiana Salsi. Dalle 19:45, si terranno altre presentazioni: alle Ergot, Valeria Montebello presenterà il libro “Succede di notte” (Feltrinelli), al Teatrino del Convitto Palmieri, si parlerà di fumetti con Matteo Gaspari in “Altri fumetti. Incursioni oltre il graphic novel” (Add), alla Sala 500 del Convitto Palmieri, si discuterà di “Pride” (ScriptaManeant) con Emiliano Reali, Silvia Ranfagni e Anna Puricella. Alle 20:30 nella Basilica di Santa Croce il programma del festival accoglie infine il concerto-conferenza su Girolamo Melcarne, a cura di LeccEcclesiae – ArtWork che conclude la quattordicesima edizione della rassegna Notti Sacre.

si conclude l’di Conversazioni sul futuro . Promossodall’associazione, con il coordinamento di, in collaborazione con, dail festival ha prosposto un fitto programma di. L’ultima giornata del festival si chiuderà con tree unaalle, la giornalistapresenterà ““, una riflessione attorno a quei confini che qualcuno dichiara di voler difendere e che altri sono invece costretti ad attraversare.nel, una speciale “” live di ““. Curato dalla giornalistae prodotto dain collaborazione con, il podcast celebra la vita del reporter in occasione dei vent’anni dalla sua morte (28 luglio 2004-28 luglio 2004).ma alle, in scena ““, un monologo multimediale dello scrittore, giornalista e regista, prodotto dain collaborazione con. Il festival si concluderà allecon la presentazione di “di(effequ), intervistato da. Durante e dopo l’incontro(voce) e(chitarra) proporranno una selezione di brani di Nirvana, Weezer, Smashing pumpkins, Radiohead, Oasis, Massive attack, The strokes, Lcd Soundsystem, The national, Bon Iver. La giornata prenderà il via giàdacon l’ultima, un momento di riflessione e rassegna stampa del festival guidato da. Alla, contemporaneamente, si terrà il laboratorio ““., sarà possibile partecipare alla visita guidata dela cura di. Alle, tre eventi si svolgeranno in parallelo: alladiscuteranno del libro “” (KrillBooks); allapresenterà “” (Manni), alleparleranno di ““, in collaborazione con la Casa delle donne di Lecce. Sempre dalle, al, dopo una visita guidatal’antropologapresenterà “” (Marsilio) e a seguire, concerto acustico di. Nel pomeriggio,, nella, si discuterà di “” con la curatrice, le autricie la giornalista, in contemporanea, al, si svolgeranno due incontri: nel Teatrinocon “” (Solferino), un’analisi del progresso della medicina e delle sue contraddizioni mentre nellao parlerà di “” (Einaudi), in dialogo con. Alle, sempre dalle 17:15, sarà proiettato il film “” del regista grecoche sarà in sala con(responsabile della distribuzione The Piranesi Experience), la ricercatricee il regista e sceneggiatore. Alle, ci saranno altri tre eventi: alladelpresenterà “” (Einaudi) con, alledialogherà sul tema della menopausa connel libro “” (Mondadori). Al Teatrino delpresenterà(Luiss University Press)con l’assessore regionale(presidente Fondazione Le Costantine),(digital transformation Director & Chief Information Officer at OVS),(presidente confindustria Lecce) e la giornalista, si terranno altre presentazioni: allepresenterà il libro “” (Feltrinelli), al, si parlerà di fumetti conin “” (Add), alla Sala 500 del, si discuterà di “” (ScriptaManeant) conllail programma del festival accoglie infine il concerto-conferenza su Girolamo Melcarne, a cura di LeccEcclesiae – ArtWork che conclude la quattordicesima edizione della rassegna



IL FESTIVAL



Conversazioni sul futuro è organizzato dall’associazione Diffondiamo idee di valore, con il coordinamento di Gabriella Morelli, in collaborazione con Regione Puglia – nell’ambito delle “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo” (Art.8 L.R.12/2005) – Consiglio regionale della Puglia (attraverso l’avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità”), Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Polo Biblio-Museale di Lecce, Biblioteca Bernardini, Museo Castromediano, Fondazione Splendor Fidei, Polo BiblioMuseale dell’arcidiocesi di Lecce, ArtWork, Università del Salento, Ordine dei giornalisti della Puglia, Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Biblioteca OgniBene, Boboto, Coolclub, Fermenti Lattici, Officine Cantelmo, Officine Culturali Ergot in parternship con Amnesty International, Agorà Design, Arva Srl, La Fiermontina | Luxury Home, Le Daf, Concorso letterario Lingua Madre, Monteco, Santa Maria Viaggi, Acqua Orsini, Calò&Monte, Candido Vini, Donna Oleria, L’Orecchietta, Panem, Pastificio Cavalieri, Spinelli Caffè e con la preziosa disponibilità di Arryvo Hotel, Baldo Gelato, Db D’Essai, Hilton Garden Inn, Joyce Irish Pub, La Cotognata leccese, Crianza, MAD Kitchen&Spirits, Mirò, Palazzo Belsanti, Palazzo Rollo, Santa Chiara Suite Hotel, Tabisca, Trama, White Suite. Mobility partner Zemove, Autosat e CPK express. Libreria ufficiale Liberrima.







