rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Ostuni: patologie del sistema nervoso ed anziani, convegno In Puglia ne muore un over 65 su tre

20 Ottobre 2023
ostuni convegno malattie sistema nervoso 20 ottobre 2023

Di seguito il comunicato:

In Puglia un over 65 su 3 muore per problemi legati ad una demenza o a patologie del sistema nervoso.

Un'”epidemia sociosanitaria” in espansione dovuta a numerosi fattori di rischio, spesso in comorbilità tra loro, come malattie somatiche, disabilità, fattori socioambientali, pensionamento e povertà.

Saper riconoscere le fragilità biopsicosociali negli anziani e disporre delle competenze umane necessarie per alleviarne le sofferenze è fondamentale per tutti gli operatori sociosanitari e anche per i caregivers, che, a loro volta, hanno bisogno di essere sostenuti soprattutto alla luce delle difficoltà di presa in carico, evidenziate e acuite dal Covid per la rete di servizi di cura.

La complessità e la grande diffusione della sofferenza mentale degli anziani (in particolare per la depressione e per i disturbi neurocognitivi) richiede uno sforzo collettivo per rendere sempre più inclusive le nostre comunità.

È in questa prospettiva che la Cooperativa OSA, da oltre 35 anni principale realtà italiana nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria, ha organizzato venerdì 20 ottobre, a partire dalle ore 15:30, il convegno “Salute mentale degli anziani e inclusione sociale”, con l’intento di dare un contributo di aggiornamento scientifico e di riflessione condivisa tra operatori di tutte le professioni sanitarie.

L’evento, accreditato per la formazione ECM (valido per il rilascio di 4 crediti e di attestati di presenza), si svolgerà in collaborazione con gli esperti del Festival della Cooperazione Internazionale, l’Associazione Psicologi di Ostuni e l’Associazione per la tutela della salute mentale Gulliver 180, all’interno della RSA “Pinto Cerasino”, in via Giosuè Pinto 52 a Ostuni.

È possibile effettuare l’iscrizione online al seguente

link https://gestionale.jforma.it/jforma/ext/autoreglv?idu=9c776d4d-438f-4db3- 8f9cb31ab7126c23_1776_231190_1

oppure in presenza, direttamente nella fase di registrazione dei partecipanti.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione