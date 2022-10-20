Di seguito un comunicato difda Cia Puglia:



A che punto è l’iter di liquidazione delle pratiche relative alla gelata del 2021? Lo ha ufficialmente chiesto al Comune di Castellaneta l’area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani.

Il presidente Pietro De Padova e il direttore Vito Rubino hanno infatti protocollato una formale richiesta di chiarimenti, chiedendo lumi ai dirigenti comunali e all’ufficio Agricoltura circa i ritardi di somme già disponibili.

«Ai nostri uffici risulta che il 29 giugno scorso sia già pervenuta, dalla Regione Puglia al Comune di Castellaneta, la prima tranche delle somme da liquidare – hanno scritto i due rappresentanti – Le aziende agricole, tramite le proprie associazioni di categoria, dal canto loro, hanno fornito celermente i documenti utili alla liquidazione delle pratiche».

«Il 6 ottobre scorso il consiglio comunale di Castellaneta ha approvato le variazioni di bilancio propedeutiche alla liquidazione delle stesse, per un importo pari a 1.672.000 euro – hanno chiarito Rubino e De Padova – Nelle scorse settimane abbiamo sollecitato sia il sindaco che i dirigenti comunali ad avviare la procedura di liquidazione. A nostro parere, infatti, si tratta di somme importanti stante la grave situazione di crisi in cui versa il settore agricolo, a causa delle diverse calamità e dei problemi di mercato che stanno attanagliando le imprese».

«Ci auguriamo – hanno concluso i due responsabili Cia – che lo scioglimento anticipato dell’amministrazione comunale di Castellaneta non comporti ulteriori ritardi per la liquidazione di queste somme».