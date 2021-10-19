Di seguito un comunicato diffuso dal gruppo Horeca di Martina Franca:



Si è conclusa l’edizione del 2021 del TTG di Rimini, The Italian Marketplace for Travel & Hospitality, la fiera più importante collegata al turismo dove si creano le basi del lavoro da sviluppare nell’anno successivo e a seguire. Consolidare o generare nuovi rapporti commerciali.

Un contenitore, di risonanza mondiale, dove Key player delle principali aziende del comparto fra enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologie e soluzioni innovative. Particolare attenzione alle experience per distinguere meglio l’offerta e vivere direttamente il territorio.

Il progetto We eat Apulian dei ristoratori di Polignano a mare, Martina Franca e Grottaglie è stato presentato ai numerosi addetti ai lavori mondiali che hanno visitato lo stand 18 nel padiglione C4. Ad accoglierli Silvio Perrone dei ristoratori di Polignano, Roberto Liuzzi della Associazione Horeca di Martina Franca, Giuseppe Semeraro di Magica Valle d’Itria, Gennaro Marangi, Donato Filomena e Maurizio Monopoli di Bookizon l’app che ci supporta digitalmente e per la comunicazione , si sono affiancati dal primo momento. Motivo di crescita ed espansione comune.

Abbiamo verificato sul campo che la Puglia gode di ottima reputazione a livello mondiale ed una parte del merito è da assegnare al settore della ristorazione. La gelosia, benevola, degli albergatori di Rimini che ci accusano di fare concorrenza, e di riuscire a dirottare parecchi turisti nella nostra Regione è una gratificazione che riempie di orgoglio tutto il comparto.

Quando il pubblico e il privato collaborano per un bene comune i risultati non possono che essere importanti ed è quello che vogliamo continuare a fare con il nostro progetto. Un ringraziamento è doveroso ed indirizzato alle Amministrazioni Comunali di Martina Franca e Polignano che ci stanno fornendo il sostegno morale e finanziario per incanalare questo progetto in percorsi costruttivi e produttivi per tutto il territorio.

Si dovessero consolidare il 10% dei contatti instaurati in fiera a Rimini andiamo ben oltre le aspettative che ci eravamo prefissati. Un fiera così affollata non si vedeva da tanti anni, a detta di altri espositori consolidat di questo evento. La voglia di ripartire è tanta e un protagonista importante sarà la nostra Puglia, il nostro scopo, in percentuale, indirizzarli nel nostro territorio.

Abbiamo creato un “fuori fiera” organizzato in un hotel che ha messo a disposizione dei nostri chef le proprie cucine e le sale per organizzare il “1° Apulian Food Party” . Alcune aziende ci hanno donato le proprie eccellenze gastronomiche per farle degustare agli ospiti.

Abbiamo “preso per la gola” buyer ed operatori internazionali che hanno accettato il nostro invito ed una orecchietta al pomodorino, cacioricotta e rucola, condito con il nostro ottimo olio evo ha mandato in visibilio tutti i partecipanti. L’ottimo vino Pugliese ed i dolci hanno chiuso il cerchio!

Andiamo avanti così, abbiamo già individuato altri obbiettivi, questo è solo l’inizio!















