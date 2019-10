Pulsano, Taranto. Scogliera Girasole. Foto home page di Francesco Manfuso. In molti tratti di mare della Puglia, finita da un mese l’estate del calendario, è così. E ci sono ancora persone nelle spiagge e bagnanti.

Nella foto sotto, il mercatino dell’antiquariato a Ceglie Messapica. Organizzato da Arca Promoter. Molta gentdel territorio ha approfittato della splendida giornata per una passeggiata in quel centro storico. Così come è accaduto anche in altri della regione.

Nella foto in basso, invece: domenica a Trecchina, Sila, per una famiglia della provincia tarantina ed ecco spuntare il pullman tarantino Ctp. Piuttosto a sorpresa.