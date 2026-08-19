Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Giovedì 20 agosto, arriva il Premiato Concerto Bandistico del Cilento sul palco del secondo appuntamento del Festival Bandistico “A TUBO!” – Storie di bande, comunità e sentimento pugliese, giunto quest’anno alla sua sesta edizione.

L’evento, fin dalle origini, vuol essere occasione di valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico, di cui la Puglia rappresenta una delle più importanti tradizioni, proponendo un programma variegato che guarda alla storia delle composizioni per banda e ad adattamenti frutto di evoluzioni e innovazioni, arricchito anche da brani inediti composti appositamente per il festival. Quest’anno non poteva mancare un omaggio speciale all’opera composta da Ernesto Abbate 100 anni fa, la marcia sinfonica “A Tubo!” che dà il nome al festival.

L’importante complesso musicale campano, diretto dal maestro Nicola Pellegrino e fondato ad Agropoli nel 2011, riunisce giovani talenti dei licei musicali e professionisti dei conservatori, esibendosi in festival e feste patronali in tutta Italia. Domani sarà interprete di un ricco programma che risuonerà nel chiostro del Palazzo di Città: edificato nel 1506 come convento di San Cataldo, unisce una facciata ottocentesca a un chiostro interno cinquecentesco con storici archi ogivali tardo-gotici. Dal 1877 è sede del Municipio.

Il concerto si apre con la tradizionale marcia “A Tubo!”, per poi svilupparsi come un viaggio poliedrico attraverso epoche, stili e strumentazioni completamente diverse tra loro, attraverso le sonorità della grande orchestra di soli fiati.

In omaggio al mondo delle bande da giro sarà eseguita “Melodiosa” del maestro Nino Ippolito, per poi proseguire con l’ouverture “Poeta e contadino” di Franz von Suppé. Seguirà l’intermezzo della “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni e un momento dedicato alla musica sacra, rappresentato dal “Dies irae” dalla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Conclusione con un omaggio alla grande tradizione spagnola attraverso la “Fantasia spagnola”, per un finale festoso e brillante, che richiama le sonorità caratteristiche delle grandi orchestre sinfoniche di soli fiati.

IL FESTIVAL BANDISTICO DI PUGLIA

“A TUBO!” si presenta con cinque appuntamenti nel segno della pura tradizione musicale delle bande, qui rappresentate da alcune delle più autorevoli formazioni pugliesi e del Sud Italia. Le bande animano il centro storico coratino, grazie al supporto del Comune di Corato, con la direzione artistica del maestro Aldo Caputo e l’organizzazione di PugliArmonica.

Il festival rientra nel programma di eventi estivi “Sei la mia città – L’estate a Corato” del Comune di Corato che per tutto il mese di agosto 2026 offre un ricco programma di festival, manifestazioni, musica, mostre d’arte e tradizioni popolari.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 22 agosto protagonista sarà la Banda Città di Triggiano “Michele Lufrano”, diretta dal maestro Davide Abbinante.

Domenica 23 agosto toccherà a una formazione giovane di età ma talentuosissima, la Grande Orchestra di Fiati “Giuseppe Ragni” Città di Termoli, diretta dal maestro Gianluca Greco.

A chiudere la sesta edizione, lunedì 24 agosto, la Banda di Corato “Raffaele Miglietta”, diretta dal maestro Gennaro Sibilano.

Per questi ultimi tre appuntamenti si esce dal palazzo per portare la musica direttamente in piazza Cesare Battisti, affacciata sulla settecentesca Chiesa di Maria SS. Incoronata, e lungo il corso cittadino, collegandosi con la grande festa dedicata al patrono di Corato, San Cataldo.

Tutti i concerti sono a ingresso libero.

Aldo Caputo, direttore artistico: «Siamo arrivati alla sesta edizione, sei anni di crescita e di bellezza, sei anni in cui tante formazioni si sono avvicendate esibendosi in un repertorio amplissimo, davanti a un pubblico attento, curioso e sempre più entusiasta.

Quando sei anni fa ho pensato al festival, volevo un nome che fosse già un programma: un festival con un’identità chiara, riconoscibile e forte, rappresentativo della cultura bandistica del sud Italia, capace di mantenerne viva la tradizione, ringiovanita nelle forme ma intatta nel contenuto.

Ogni concerto si apre con la marcia d’ordinanza “A Tubo!”, e ogni formazione ne firma l’esecuzione a modo proprio: quella marcia quest’anno compie cento anni. Mai nome fu più azzeccato. E allora A Tubo sia: siamo pronti, tra qualche giorno il primo colpo di grancassa annuncerà l’inizio del festival. Ringrazio l’assessore alle Politiche Culturali, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Corato, Beniamino Marcone, per la rinnovata fiducia, e PugliArmonica per la proficua collaborazione. Buon Festival a tutti!».