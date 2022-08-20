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Puglia: calo termico. Ieri grandinate e nubifragi nel barese, danni all’agricoltura Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

20 Agosto 2022
Screenshot 20220820 053047

Oggi si prospetta in Puglia l’accantonamento del grande caldo.

Screenshot 20220820 060413Possibile calo delle temperature anche di dieci gradi rispetto ai due giorni precedenti.

Ieri pomeriggio nubifragi e grandinate in zone del barese. Casamassima, Rutigliano, Triggiano fra gli altri i centri con le maggiori precipitazioni.

Chicchi di grandine che in realtà aavevano quasi la grandezza di palle da tennis in alcuni casi, come dalle immagini tratte da video e foto diffusi da agricoltori. Gravi danni ai raccolti ed automobili con vetri rotti.

Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

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Citta’ 19/08/2022 20/08/2022 21/08/2022
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


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