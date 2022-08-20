Oggi si prospetta in Puglia l’accantonamento del grande caldo.
Possibile calo delle temperature anche di dieci gradi rispetto ai due giorni precedenti.
Ieri pomeriggio nubifragi e grandinate in zone del barese. Casamassima, Rutigliano, Triggiano fra gli altri i centri con le maggiori precipitazioni.
Chicchi di grandine che in realtà aavevano quasi la grandezza di palle da tennis in alcuni casi, come dalle immagini tratte da video e foto diffusi da agricoltori. Gravi danni ai raccolti ed automobili con vetri rotti.
Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:
Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3
|Citta’
|19/08/2022
|20/08/2022
|21/08/2022
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)