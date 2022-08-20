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Opere ferroviarie a Modugno e Grumo Appula-Toritto: bandi Fal

20 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Pubblicate da Ferrovie Appulo Lucane le gare per l’interramento del secondo binario nella città di Modugno, finanziato con fondi del PNRR, e per il raddoppio ferroviario di 4 chilometri tra Grumo e Toritto, finanziato tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione.

L’interramento di un secondo binario a Modugno sarà completato entro giugno 2026 per un costo di 23,5 milioni di euro a valere su un finanziamento del PNRR complessivo di 25 milioni di euro, che prevede infatti anche il rinnovo del binario da Bari Centrale a Bari Scalo e la ristrutturazione della stazione di Altamura.

“Il progetto su Modugno porterà alla realizzazione di una vera metropolitana di superficie tra Bari e Modugno – spiega l’assessore regionale ai Trasporti-, aggiungendo alle fermate intermedie già esistenti le due nuove del Villaggio dei Lavoratori e Bari Libertà. Corse dei treni ‘cadenzate’ ogni 15 minuti e nuove fermate permetteranno di implementare l’offerta trasportistica in area metropolitana a tutto vantaggio della qualità della vita quotidiana dei pendolari.”

A Modugno lo scorso dicembre FAL ha inaugurato la nuova stazione e l’interramento di 2 km di tratta ferroviaria, che ha consentito l’eliminazione di due passaggi a livello, mentre continuano gli interventi di riqualificazione dell’area circostante la stazione e dei suoli prima occupati dai binari.

Un altro significativo intervento infrastrutturale, a tutto vantaggio dei pendolari, sarà il raddoppio di 4 chilometri di binario tra Grumo e Toritto, per il quale si prevedono tempi di realizzazione di circa due anni con benefici in particolare sull’aumento della sicurezza e della capacità ferroviaria.


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