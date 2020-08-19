Di seguito il comunicato:

Il 4 agosto 2020 una violentissima esplosione in un hangar del porto di Beirut ha devastato una vastissima area della città procurando oltre duecento vittime, più di settemila feriti, ha distrutto interi quartieri. Oltre 300mila persone sono state private delle loro abitazioni, dei loro luoghi di lavoro e socialità.

Una catastrofe che va ad aggiungersi alla complessa, difficilissima e dolorosa condizione che l’intera popolazione del Libano sta attraversando da oltre dieci anni come conseguenza della guerra civile in Siria, la crisi economica, finanziaria e politica interna, fino alla più recente epidemia Covid-19.

Associazione SUD, dalla Valle d’Itria in Puglia dove ha la sua sede, insieme ad altre organizzazioni civili italiane, avvia un’azione di sostegno alla popolazione di Beirut in cooperazione con alcune realtà della società libanese con cui collabora da diversi anni.

In questa Prima Fase (15 agosto-30 settembre 2020) ci si concentrerà sull’emergenza e i proventi della raccolta fondi saranno destinati a tre realtà che operano sia a Beirut sia nel resto del Libano e con le quali Associazione SUD collabora da diversi anni: Arcidiocesi Maronita di Beirut, Chabibeh Sporting Club, Maison de la Providence.

Una particolare attenzione sarà rivolta alle fasce più fragili e vulnerabili della popolazione con il coinvolgimento dei giovani libanesi in azioni di volontariato attivo.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione SUD (www.associazionesud.it), in collaborazione con: In Puglia – Sud Est Donne aps – Conversano (Ba), Luzzart Syncretic Agency aps – Cisternino (Br), Briciole-Associazione Umanitaria – Cisternino (Br) / Mali, Rosa Bianca-Valle d’Itria , Libreria L’Approdo – Locorotondo (Ba). Italia: Mavì aps – Mori (Trento), ICSE – Firenze, I-dare Italy – Arona (No).

Media Partner: Idea Radio.

Le adesioni sono aperte a quanti (singoli e associati) desiderano unirsi per la buona riuscita dell’iniziativa. L’elenco delle collaborazioni è in continuo aggiornamento.

Bonifico bancario intestato a:

ASSOCIAZIONE SUD

IBAN: IT61E0306909606100000108850

BIC: BCITITMM

CAUSALE: EMERGENZA BEIRUT 2020

Si può donare anche utilizzando PayPal

Per tutti i dettagli sull’iniziativa si può visitare il sito dell’ Associazione SUD:

www.associazionesud.it/libano2020

(immagine: diffusa a corredo del comunicato)