Di seguito il comunicato:

Si terrà lunedì 21 luglio 2025 alle ore 11 presso la sede Anci Puglia in via Marco Partipilo, 61 a Bari la conferenza stampa per la firma e la presentazione del protocollo d’intesa tra Admo Puglia e Anci e per la presentazione del piano di coinvolgimento dei Comuni pugliesi finalizzato a sensibilizzare le comunità alla donazione di midollo osseo e cellule staminali.

Parteciperanno Fiorenza Pascazio, presidente Anci Puglia, Francesco Ricci, delegato Politiche della Salute di Anci Puglia, Giampaolo Romanazzi, delegato Anci Giovani Puglia, Maria Stea, presidente Admo Puglia, in collegamento video Rita Malavolta, presidente Admo Nazionale, e Francesco Paolicelli, consigliere regionale della Puglia. Sarà presente presso la sede di Anci Puglia anche l’Ambulatorio Mobile di Admo Puglia.

Il protocollo si innesta in un percorso di collaborazione tra Admo Puglia e Anci Puglia che ha come obiettivi promuovere la cultura del volontariato e della donazione di midollo osseo, anche tra amministratori locali e dipendenti comunali, realizzare campagne informative e di sensibilizzazione, sostenere e organizzare eventi e iniziative condivise sui temi del dono e della salute e sensibilizzare i Comuni pugliesi ad attivarsi in materia di donazione di midollo osseo e iscrizione al Registro Donatori Midollo Osseo.

Ulteriori informazioni e contatti sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia e sul sito www.anci.puglia.it e sui canali social Anci Puglia.

ADMO PUGLIA

L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata per volontà di un gruppo di persone fortemente motivate a creare, anche in Italia, una valida banca dati di donatori volontari ed ha come scopo principale quello di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione del midollo osseo e del trapianto.

La sede Admo Puglia è stata fondata nel 1992 e da 30 anni ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e CSE, volontaria, gratuita, anonima, responsabile e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.