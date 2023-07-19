Di seguito il comunicato:

La danzatrice tarantina Roberta Di Laura, ancora una volta, rende onore alla città di Taranto con la sua danza in punta di piedi.

L’artista della Città dei due Mari ha preso parte recentemente al prestigioso Congresso Mondiale di Danza svoltosi ad Atene promosso dal Consiglio Internazionale della Danza di Parigi UNESCO di cui la danzatrice è membro da dieci anni.

La giovane è stata protagonista di una brillante performance presso il Teatro Dora Stratou di Atene insieme a diversi altri danzatori provenienti da tutto il mondo.

Nella stessa occasione si sono esibiti anche alcuni suoi allievi provenienti dalle scuole Tanzstudio Royal Dance e Kindertanz und Musikschule di Stoccarda dove la giovane vive e svolge la professione di insegnante di danza.

Amalia Campos, Lea Smid, Yamira Laisse, Jolina Thumm, Maya Pereira Freire, Paula Schuller, Elke Gulden, Fina- Marie Gulden, Nanette-Sofie Wasem, Emily Amor e Viola Dolenc, questi i nomi delle giovani ballerine coordinate dalla Di Laura che hanno avuto l’opportunità di danzare sullo stesso palco davanti a centinaia di persone provenienti da tutto il mondo tra cui ballerini, giornalisti, coreografi, insegnanti ed esperti del settore.

La giovane ha già preso parte a diversi altri Congressi indetti dal CID presentando lavori di ricerca sulla danza per i Congressi Mondiali svoltisi a San Pietroburgo, Canada, Florida, Varsavia, Ucraina, Avignone, Bahamas, Mosca e a Tokyo dove è stata l’unica italiana a inviare un lavoro di ricerca sulla danza e a rappresentare l’Italia all’estero. Inoltre nel corso del 50° Congresso Mondiale Danza svoltosi ad Atene è stata presentata la sua tesi di laurea “Ida Rubinstein: rivoluzione tra teatro e danza”.

L’artista tarantina, conosciuta ed apprezzata a livello internazionale, si distingue per la variegata formazione professionale che l’ha vista protagonista presso scuole del calibro della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, la Scuola del Balletto di Roma e l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. È stata inoltre allieva dei più importanti docenti del panorama della danza a livello mondiale.

Alla straordinaria formazione artistica si aggiunge inoltre un brillante percorso di studi infatti dopo la maturità classica (100/100) ha conseguito la laurea in​ “Arti e Scienze dello Spettacolo” presso l’Università Sapienza di Roma, Diploma di Master in “Business, Marketing e Project Management, Corso di Perfezionamento post laurea in “Management dei servizi turistici e recentemente ha conseguito inoltre il Professional Certificate in Leadership and Communication presso Harvard University (Edx) Ha preso parte inoltre a​ diversi​ corsi di aggiornamento​ tra cui degno di nota quello svoltosi​ presso la prestigiosa​ Università di Oxford (Inghilterra). Di grande spessore la sua carriera artistica in Italia e le tournée che l’hanno portata a danzare in molti paesi esteri tra cui: ​ Germania, Romania, Tunisia, Inghilterra, Germania, Spagna, Taiwan, Marocco, Emirati Arabi.

Ha ricevuto numerosi premi per i meriti raggiunti nell’arte della danza tra cui: “Premio Internazionale Crisalide”, “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, “Premio Vigna D’Argento”, Premio alla Carriera “Una Vita per la Danza”, “Premio Città di Monopoli – Giovani Eccellenti”, “Premio Fiducia Adoc Taranto”, “Premio Internazionale Universum Donna”, “Premio Donne di Puglia” e diversi altri.