Di seguito il comunicato:

Importantissima vetrina internazionale per lo scrittore ostunese Luigi Del Vecchio, Generale di Brigata della Guardia di Finanza in congedo, che il prossimo 20 giugno 2026, alle ore 18.30, presso la Cantina D’Alesio Sciarr di Città Sant’Angelo (PE), presenterà il suo thriller “Ostuni. Non mi cercare più…”, pubblicato da Viola Editrice nel 2025, all’interno del prestigioso evento “The Power of Reading”, organizzato dall’Associazione Global Peace & Prizes for Art, realtà impegnata nella promozione della pace, della cultura e delle arti.

L’incontro del 20 giugno sarà introdotto dai saluti della Presidente dell’Associazione, Annalisa Biondo. A moderare il confronto con l’autore sarà l’Architetto Dario De Santoli, consigliere al bon ton dell’associazione, con l’intervento del Dottor Giovanni Di Giovanni.

L’Associazione Global Peace & Prizes for Art rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama culturale internazionale, valorizzando autori, artisti, registi e personalità che contribuiscono alla diffusione della cultura, della creatività e dei valori universali della pace.

La presentazione di “Ostuni. Non mi cercare più…” non sarà soltanto un momento dedicato alla narrativa, ma un’esperienza culturale nella quale eleganza, arte, letteratura e riflessione civile si incontreranno in un contesto raffinato e coinvolgente, perfettamente in linea con la missione internazionale dell’associazione organizzatrice.

La presentazione dell’opera testimonia l’interesse suscitato dalla produzione narrativa di Luigi Del Vecchio e dal percorso culturale sviluppato negli anni. L’appuntamento abruzzese rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di affermazione dello scrittore, che nel tempo ha raccolto importanti attestazioni di stima nel panorama culturale nazionale.

Per Luigi Del Vecchio si tratta, quindi, di un’ulteriore occasione di visibilità e valorizzazione del proprio lavoro letterario, che negli ultimi mesi lo ha visto protagonista anche in ambito televisivo nazionale, con le partecipazioni ai programmi RAI “Di là dal fiume e tra gli alberi” su RAI 5 e “Mezzogiorno Italia” su RAI TGR Puglia, confermando una crescente attenzione verso la sua attività di scrittore e divulgatore culturale.

L’autore

Generale di Brigata della Guardia di Finanza in congedo, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, Del Vecchio ha operato per quarant’anni in alcuni dei territori più complessi del Paese, ricoprendo incarichi di comando di rilievo e svolgendo attività investigative anche nell’ambito della Direzione Investigativa Antimafia. Oggi è inoltre Accademico Ordinario dell’Accademia Tiberina di Roma, storica istituzione culturale fondata nel 1813.

Parallelamente alla carriera professionale, ha sviluppato una crescente attività culturale che lo ha portato a distinguersi nel panorama della narrativa thriller. Le sue opere, ambientate nella città di Ostuni, coniugano mistero, introspezione psicologica e attenzione per il territorio, trasformando la celebre Città Bianca nella vera protagonista della narrazione.

Dopo il successo del romanzo d’esordio “Ostuni. Un’insospettabile presenza”, premiato in diversi concorsi letterari nazionali e internazionali, Del Vecchio ha consolidato il proprio percorso con “Ostuni. Non mi cercare più…”, secondo capitolo della trilogia ambientata nella città pugliese. Un’opera che continua a raccogliere interesse e apprezzamenti da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

Il libro

“Ostuni. Non mi cercare più…”, edito da Viola Editrice, è il secondo capitolo della trilogia thriller ambientata nella Città Bianca. La storia riporta il lettore tra i vicoli, le campagne e i misteri di Ostuni, dove vecchi segreti e nuove inquietudini tornano ad affacciarsi sulla vita dei protagonisti. Suspense, indagine psicologica e forte legame con il territorio costituiscono gli elementi distintivi di una narrazione che continua a conquistare lettori in tutta Italia.