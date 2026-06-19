Di seguito il comunicato:
Dal 20 giugno al 20 luglio 2026 tornano a Foggia i campi di Girasoli e Lavanda di Puglia di
Cascina Savino, aperti al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica al tramonto.
L’edizione 2026 nasce da un ascolto semplice: negli anni, molte persone arrivate nei campi
raccontavano di sentirsi stanche, stressate, appesantite dalla giornata.
Da qui la scelta di introdurre, prima dell’ingresso tra i fiori, un momento di accoglienza e
meditazione. Un tempo breve, pensato per fermarsi, respirare e prepararsi a vivere la bellezza
del campo con più presenza.
“Non si può entrare in un campo come si entra in un luogo qualsiasi. Per incontrare davvero
qualcosa o qualcuno, bisogna prima imparare a incontrare sé stessi. Ogni relazione va
preparata: con le persone, con la natura, con la bellezza”, racconta Giuseppe Savino.
A Cascina Savino i visitatori potranno raccogliere girasoli da bouquet e steli di lavanda in un
campo che ospita decine di migliaia di fiori. Non i classici girasoli agricoli, ma varietà pensate
per composizioni floreali, matrimoni e momenti speciali.
L’esperienza si inserisce nel percorso dell’agricoltura delle relazioni, nato con Vazapp e
sviluppato negli anni a Cascina Savino come primo laboratorio stabile. Un modello che guarda
alla campagna non solo come luogo di produzione, ma come spazio capace di accogliere,
generare legami e prendersi cura delle comunità.
“Crediamo che la campagna abbia un potere enorme, ancora in gran parte inespresso. Può
nutrire, ma può anche ascoltare, accogliere, educare e creare lavoro. Dall’inverno prossimo
lavoreremo perché questo modello possa aiutare altri agricoltori a restare nella terra e ad aprire
le proprie aziende alle persone”, aggiunge Savino.
Durante le aperture sarà possibile vivere la raccolta dei fiori, passeggiare tra girasoli e lavanda,
partecipare al momento iniziale di meditazione e scegliere alcune esperienze al tramonto, tra
pittura, aperitivo contadino e momenti pensati per coppie, famiglie e gruppi.
Informazioni utili
Dove: Cascina Savino, Via Manfredonia km 6,200 – Foggia
Quando: dal 20 giugno al 20 luglio 2026
Aperture: venerdì, sabato e domenica
Ingresso: ore 18:30