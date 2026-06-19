Di seguito il comunicato:

Dal 20 giugno al 20 luglio 2026 tornano a Foggia i campi di Girasoli e Lavanda di Puglia di

Cascina Savino, aperti al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica al tramonto.

L’edizione 2026 nasce da un ascolto semplice: negli anni, molte persone arrivate nei campi

raccontavano di sentirsi stanche, stressate, appesantite dalla giornata.

Da qui la scelta di introdurre, prima dell’ingresso tra i fiori, un momento di accoglienza e

meditazione. Un tempo breve, pensato per fermarsi, respirare e prepararsi a vivere la bellezza

del campo con più presenza.

“Non si può entrare in un campo come si entra in un luogo qualsiasi. Per incontrare davvero

qualcosa o qualcuno, bisogna prima imparare a incontrare sé stessi. Ogni relazione va

preparata: con le persone, con la natura, con la bellezza”, racconta Giuseppe Savino.

A Cascina Savino i visitatori potranno raccogliere girasoli da bouquet e steli di lavanda in un

campo che ospita decine di migliaia di fiori. Non i classici girasoli agricoli, ma varietà pensate

per composizioni floreali, matrimoni e momenti speciali.

L’esperienza si inserisce nel percorso dell’agricoltura delle relazioni, nato con Vazapp e

sviluppato negli anni a Cascina Savino come primo laboratorio stabile. Un modello che guarda

alla campagna non solo come luogo di produzione, ma come spazio capace di accogliere,

generare legami e prendersi cura delle comunità.

“Crediamo che la campagna abbia un potere enorme, ancora in gran parte inespresso. Può

nutrire, ma può anche ascoltare, accogliere, educare e creare lavoro. Dall’inverno prossimo

lavoreremo perché questo modello possa aiutare altri agricoltori a restare nella terra e ad aprire

le proprie aziende alle persone”, aggiunge Savino.

Durante le aperture sarà possibile vivere la raccolta dei fiori, passeggiare tra girasoli e lavanda,

partecipare al momento iniziale di meditazione e scegliere alcune esperienze al tramonto, tra

pittura, aperitivo contadino e momenti pensati per coppie, famiglie e gruppi.

Informazioni utili

Dove: Cascina Savino, Via Manfredonia km 6,200 – Foggia

Quando: dal 20 giugno al 20 luglio 2026

Aperture: venerdì, sabato e domenica

Ingresso: ore 18:30