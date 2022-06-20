Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:



Dopo lo straordinario esordio di Bari, è già tempo di pensare alle prossime due tappe del Radio Norba Cornetto Battiti Live,, in programma sabato 2 e domenica 3 luglio a Gallipoli, nell’area portuale.

Alle due puntate salentino dello show firmato dalla radio del sud (diretta Radio Norba e Telenorba a partire dalle ore 21 circa) parteciperanno, in ordine sparso: Fedez, Tananai, Mara Sattei, Irama, Rkomi, Madame, Carl Brave, Noemi, Max Gazzè, Fred De Palma, Ana Mena, Alvaro Soler, Topic, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo, Malika Ayane, Raf, Shade, Alex, Sissi, Albe, Lda, Francesco Renga, Dargen D’Amico, Riki, Francesca Michielin, Bob Sinclar, Follya, Mr. Rain, Alfa, The Kolors, Bianca Atzei, Sottotono, Luce, Federico Rossi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Darin, Blind, Random, Cioffi, Giordana Angi, Baby K, Gabry Ponte, Kayma, Big Boy, Anna, Cristiano Malgioglio, Lazza, Andrea Damante, Erwin, Dani Faiv, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Aka 7Even.

Un cast stellare per le due serate condotte da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Regia televisiva firmata da Luigi Antonini, corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Tommaso Stanzani e di Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli dell’ultima edizione di Amici.

Cornetto Algida è title sponsor dello show per il secondo anno consecutivo, Tim è il main sponsor; gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova ed ancora Chupa Chups e la startup Spiagge.it, che sta innovando il settore dei servizi balneari. Infine accompagneranno la ventesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live top brand espressione del territorio quali Gruppo Megamark con i marchi Dok e Famila, Nuovarredo e Deliziosa. Hair Sponsor ufficiale, Nouvelle Esthétique. Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è un evento in partnership con importantissimi brand internazionali:è title sponsor dello show per il secondo anno consecutivo,è il main sponsor; gold sponsor e fornitore tecnico ufficialeed ancorae la startup, che sta innovando il settore dei servizi balneari. Infine accompagneranno la ventesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live top brand espressione del territorio qualicon i marchi. Hair Sponsor ufficiale,

gratuito. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it. Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag. Maggiori informazioni su

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nell’anno 2021 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2021 (gennaio-dicembre) si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando i primi posti nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 11 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

L’intera offerta editoriale, comprensiva di 4 Radio Digitali, è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).