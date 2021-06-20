Campionato italiano di ciclismo femminile su strada, oggi in Puglia. Percorso di 143,3 chilometri da Monopoli a Castellana Grotte, per assegnare il titolo tricolore. Partenza alle 9,15 da Monopoli in piazza Vittorio Veneto.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione