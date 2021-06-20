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Monopoli-Castellana Grotte, oggi la campionessa italiana di ciclismo Circuito nel territorio Costa dei trulli

20 Giugno 2021
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Campionato italiano di ciclismo femminile su strada, oggi in Puglia. Percorso di 143,3 chilometri da Monopoli a Castellana Grotte, per assegnare il titolo tricolore. Partenza alle 9,15 da Monopoli in piazza Vittorio Veneto.

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