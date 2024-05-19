Di Francesco Ruggieri:

Il Lambretta Club Taranto organizza il primo raduno provinciale, aperto a tutte le moto d’epoca di qualsiasi marca e modello.

“L’evento si svolgerà domenica 2 giugno 2024 nella cornice della bellissima piazza G. Garibaldi a Taranto dove, a partire dalle 8,45 saranno esposte le moto provenienti da diverse regioni di Italia.

Il raduno sarà l’occasione per far conoscere ai partecipanti il centro storico di Taranto attraverso una visita guidata in collaborazione con Taranto Grand Tour e al pubblico le più belle moto del passato di tutte le marche. Al termine della mattinata inoltre le moto svolgeranno un giro in parata per le vie cittadine.

Il Lambretta Club Taranto è partner ufficiale della Milano Taranto, l’evento sarà quindi anche l’occasione per presentare l’edizione 2024 della storica competizione motociclistica che arriverà nel capoluogo ionico il 13 luglio” è riportato in un comunicato degli organizzatori.