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Matrimonio a Martina Franca, ospite la star tv internazionale di “Fratelli in affari” Jaxon Howell, fotografo e lifestyler, ha sposato la copywriter Alex Cattoni

20 Maggio 2023
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Di Agostino Convertino:

A conferma del fascino che la Valle d’Itria esercita sui suoi visitatori, un altro matrimonio tra VIP si è svolto tre giorni fa nell’area intorno a Martina Franca. Con milioni di followers al seguito e grazie alla venerazione che il marketing americano le riserva,  la copywriter Alex Cattoni è una delle donne più celebri del Canada e del Nord America. Lui, Jaxon Howell, è un maestro dell’immagine, fotografo e lifestyler.

La bellissima coppia, entusiasta dell’Italia, dopo numerosi viaggi non ha avuto dubbi e sulla scia di molti personaggi famosi ha scelto la Valle d’Itria e l’ambiente delle masserie per giurarsi amore eterno. Hanno scelto la wedding planner toscana – “naturalizzata” martinese – Martina Batzu (CEO di Wine, Weddings e More) che ormai da anni lavora con coppie straniere che vengono a sposarsi in Valle d’Itria spostando piccole carovane di parenti e amici che rappresentano un segmento di mercato turistico molto interessante.

Screenshot 20230520 081019Stavolta l’obiettivo ha catturato una celebrità della Tv mondiale (nella foto insieme a Martina Batzu): Drew Scott – uno dei gemelli canadesi che conducono “Fratelli in Affari” su HGTV, Cielo e Sky Uno, un programma che si occupa della ristrutturazione di case. Tra gli invitati Mark Ghanimè (anche lui in foto con la Batzu) beniamino di numerose serie televisive su Fox e Paramount, Charlie Bewley della saga televisiva Twilight e altri VIP del mondo dello spettacolo. La signora Batzu conferma il trend dei matrimoni in Valle d’Itria – specialmente stranieri – come saldamente attivo nella prossima estate e in quella del 2024. Auguri a tutti.

 

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