Puglia: maltempo, allerta per temporali e vento

Messaggio della polizia locale di Bari (ore 17,53):

INFOMOBILITY: SOTTOPASSO VIA LAROTELLA, causa pioggia, chiuso momentaneamente al traffico. Prestare attenzione.

—–

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità dalle 8 di domani, 21 maggio, per sei ore. si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente

moderati.” Rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali: codice giallo, livello di attenzione, per l’inteta regione.

Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per 24 ore. Si prevedono “venti: da forti a burrasca nord-orientali sui rilievi della Puglia settentrionale; forti settentrionali, con locali raffiche di burrasca, sul resto del territorio.” Rischio vento: codice giallo, livello di attenzione, per l’intera regione.