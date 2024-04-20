Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:



Si terranno nei giorni 23, 24 e 25 Aprile lne iniziative dedicate al 79°Anniversario dalla Liberazione dai nazifascisti. Quest’anno, ricorrono anche gli ottant’anni di una serie di eventi, alcuni dei quali di tragica memoria, come l’eccidio delle Fosse Ardeatine, di Sant’Anna di Stazzema e di Marzabotto, cui si aggiunge l’istituzione proprio nel 1944 delle repubbliche partigiane (Montefiorino, la Carnia, l’Ossola). L’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali, ha patrocinato una serie di eventi.

Martedì 23 Aprile alle 21.00 sarà proiettato gratuitamente presso il Teatro Politeama “Verdi” di Martina Franca, il film Roma Città Aperta, diretto nel 1945 da Roberto Rossellini, emblema del linguaggio cinematografico neorealista, avente come protagonisti, fra gli altri, Anna Magnani e Aldo Fabrizi. L’ingresso sarà con prenotazione obbligatoria e potrà essere effettuata presso l’Infopoint di Martina Franca, in Piazza XX Settembre 3, tel. 080.4116554.

Mercoledì 24 Aprile alle 20.30 in scena la performance teatrale La resistenza delle donne ieri e oggi, diretto da Sietta Ancona, a cura dell’Università Popolare Agorà, che si terrà presso il Teatro Comunale “Valerio Cappelli”.

Giovedì 25 Aprile la sezione “Fratelli Carucci” di Martina Franca dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sarà presente alle 10.00 in Piazza Vittorio Veneto per deporre un omaggio floreale presso il cippo in onore dei caduti per la Liberazione e, successivamente, fino alle 14, in Piazza Roma con un proprio gazebo.

«L’anniversario della Liberazione, festa nazionale della nostra Repubblica, è un giorno fondamentale per la Storia d’Italia, poiché ricorda un momento significativo per le speranze degli italiani a fronte della violenta occupazione fascista e nazista. L’impegno e il coraggio dei partigiani che sacrificarono la loro vita per gli ideali democrazia e giustizia ha tracciato in modo emblematico alcuni princìpi che vanno messi in evidenza ogni giorno ed in particolare in questa giornata. Le iniziative proposte alla cittadinanza vogliono sottolineare l’importanza che l’Amministrazione attribuisce a questa giornata densa di storia, di libertà», rileva l’Assessore alle Attività Culturali Carlo Dilonardo.