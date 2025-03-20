Di Francesco Ruggieri:

È stato trovato di primo mattino in una pozza di sangue. Ne dà notizia il tgnorba.

Antonio Carella, 48 anni, era accasciato a terra, dietro a un’auto parcheggiata all’interno del cortile di uno stabile di via Reggio Calabria. Accanto al corpo un proiettile inesploso e il caricatore di una pistola. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato al Ss Annunziata. È in Rianimazione, in condizioni molto gravi, a causa di nunerose ferite alla testa provocate probabilmente col calcio della pistola. Sul caso indagano i Carabinieri del comando provinciale di Taranto. Hanno raccolto le testimonianze, anche se nel quartiere la gente sembra restia a parlare. Qualcuno racconta che il 48enne non abita qui, ma è del quartiere Salinella. Da chiarire l’accaduto. Al momento non si escludono piste e si indaga sulle relazioni dell’uomo.